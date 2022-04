Trenérský nestor Václav Sýkora odchází do důchodu. V Litvínově ho nahradí Mlejnek

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Českou hokejovou scénu opouští s koncí této sezóny 2021/22 i jedna tuzemská trenérská legenda. Do důchodu se totiž rozhodl odejít již devětašedesátiletý stratég Václav Sýkora, který naposledy působil jako asistent trenéra Vladimíra Růžičky v Litvínově. Právě na tomto postu ho od nové sezóny vystřídá Karel Mlejnek, jenž do této doby působil jako kouč reprezebntace hráčů do 20 let a jenž se tak s vedením litvínovského klubu dohodl na roční spolupráci s opcí.