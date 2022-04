Třetí finále v Praze ovládl Třinec. Rekordní návštěva byla zastíněná hozenou mincí

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

V pátek se v pražské O2 Areně uskutečnil třetí zápas finálové série play-off Tipsport extraligy mezi Spartou a Třincem. Do Prahy se tato série přestěhovala za stavu 1:1. Zatímco druhý zápas v Třinci ovládli sparťané, tentokrát jim to oplatili třinečtí v Praze. I tetokrát vstřelil jako první gól Pražané zásluhou Řepíka, dále pak ale ztroskotávali na nepřesných zakončení svých akcí, to Třinec byl přesnější a otočil tak skóre na 3:1. V závěru, jenž byl poznamenán emocemi na ledě i v hledišti, když z hlediště letěli na třineckou střídačku nejrůznější předměty včetně mince na Milana Douderu, se sparťanům povedlo už jen zkorigovat na konečných 2:3 pro Třinec. To vše za rekordní návštěvy 17.220 diváků.