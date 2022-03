U ženského hokejového národního týmu nečekaně končí trenér Pacina

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Ženský český hokej zažil v předešlých měsících historické okamžiky. Nejenže se mu poprvé v historii podařilo postouupit na Zimní olympijské hry do Pekingu, ale ještě v rámci svým výkonem rozhodně nezklamal a hokejistky nakonec došly až do čtvrtfinále, kde nestačily na Američanky. Nyní kouč Tomáš Pacina u týmu končí. Učinil tak nečekaně sám od sebe a zdůvodnil to zdravotními problémy. Ještě před dvěma týdny při tom český hokejový svaz pověřil Tomáše Pacinu, aby se postaral o koncepci ženského hokeje v Česku.