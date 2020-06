Už se rozhodl. Jeden z nejzkušenějších hráčů extraligy Erat ukončuje kariéru

„Je to definitivní, nastala pravá chvíle. Každopádně jsem to hodně zvažoval, chtěl jsem mít stoprocentní jistotu, že se rozhodnu správně. Mám dvě vyhřezlé plotýnky v zádech, je tam díra až dvanáct milimetrů. Takže by to spravila jenom operace, nebo bych musel neustále cvičit a zkusit to se sebezapřením. Zatím jsem podstoupil jenom to druhé, dost jsem si protrpěl. Ale už stačilo. Zdraví je nejdůležitější. Nechci dopadnout tak, že bych si s dětmi nemohl zahrát fotbal, zabruslit. Jak teď nejsem na ledě, vidím, že jinak sportovat můžu," řekl v rozhovoru Erat.

Ten už se rozhodoval o konci své kariéry po sezóně 2018/19, nakonec se ale nechal přemluvit k návratu mezi extraligové mantinely. V poslední sezóně 2019/20 se Erat objevil až 26. prosince v duelu proti Spartě, závěrečného play-off se ale nedočkal, ostatně jako všichni ostatní. Sezóna byla totiž předčasně ukončena kvůli pandemii koronaviru.

„Rozhodla rodina a zdraví. Ani jedna věc už mi nedovolí, abych hrál," pokračoval v odůvodnění svého pátečního rozhodnutí hokejista, jenž má na svém kontě mimo jiné i titul juniorského mistra světa z roku 2001. V ten samý rok v dresu Red Deer z WHL vyhrál Memorial Cup pro vítěze CHL.

Následně se během své kariéry zúčastnil hned čtyř olympijských turnajů. V zámořské soutěži pak nastoupil celkem do 881 zápasů základní části, během kterých zaznamenal dohromady 545 bodů (176 gólů a 369 asistencí). V play-off NHL pak odehrál 50 utkání, kde vstřelil osm branek a na patnáct naopak přihrál. Připomeńme, že si jeho karéra v zámoří začala díky Nashvillu, který ho draftoval v roce 1999 v sedmém kole na 191. pozici.

Po 15 letech v zámoří.pak v sezóně 2015/16 v ruské KHL nastupoval za Omsk.

V tuzemské extraligové soutěži pak Erat oblékl vedle brněnského dresu i ten zlínský a za oba tyto kluby stihl odehrát 227 utkání, ve kterých nasbíral 185 bodů (65 gólů a 120 asistencí). V letech 2017 a 2018 pak byl součástí brněnské Komety, která v těchto letech získala ligové tituly.

Vedle bohaté klubové kariéry má Erat samozřejmě za sebou i tu reprezentační, neméně chudou. V reprezentačním týmu odehrál 67 duelů a vstřelil za něj 14 branek.