Vrátí se Jágr někdy na led? Pokud se neuskuteční Winter Classic, tak možná ne

Padesátiletý majitel kladenských Rytířů, jenž ještě letos na jaře za ně oblékal i dres, je v úvodu nové sezóny 2022/23 stále vidět v blízkosti kladenského týmu. V zápasech se ale objevuj už jen v civilu na střídačce, kde pomáhá kladenskému stratégovi Otakaru Vejvodovi mladšímu a předává své zkušenosti hráčům. Na otázku, zda se neblíží jeho návrat do sestavy, odpověděl ale následovně: "To se určitě neblíží, vůbec. Abych byl upřímný, ani nemám chuť. Jedině kdyby se měl ještě konat Winter Classic, který jsem slíbil, tak bych se asi musel přinutit jít hrát. Jinak mě to vůbec netáhne zpátky."

Pokud jde o akci "Winter Classic", tato akce s duely pod širým nebem se měla hrát ve Špindlerově Mlýně, ale již dvakrát byla odsunuta kvůli koronaviru. Není pak překvapením, že hlavním propagátorem této akce je sám Jágr. Naposledy se v souvislosti s touto akc mluvilo o tom, že se nakonec přesune do Prahy a konat by se tam měla ještě letos v prosinci.

Potvrzená informace to ale není a tudíž není jisté, zda fanoušci Jágra v plné hokejové zbroji někdy uvidí. "Je to možný. Ale jak říkám, uvidím, jak to dopadne s Winter Classic. Třeba mě to nakopne, vážně nevím. Ale popravdě - momentálně nemám motivaci a nemám ani chuť. Musel bych toho hodně obětovat. Stravou, regenerací, tréninkem," prozradil Jágr.

To vše Jágr říká navzdory svým předšlým prohlášením, že by mohl do této extraligové sezóny nastoupit někdy v listopadu či v prosinci. Jeho posledním zápasem v dresu Kladna tak nadále zůstává ten barážový proti Jihlavě z 25. dubna 2022, kdy Středočešii vyhráli 6:3 a díky tomu tak nesestoupili. Dodejme, že během minulé sezóny nastoupil Jágr do 48 zápasů, během kterých vstřelil osm gólů a na dalších třináct pak přihrál.