Z devatenácti na šestnáct. I první hokejová liga by měla v budoucnu změnit formát

Nebýt koronavirové pandemie, hrálo by podle původního plánu první ligu 17 účastníků. Protože se ale právě kvůli vyšší moci hokejová sezóna předčasně ukončila, rozhodlo se, že do prvníligy nepostoupí vítěz druhé ligy jako tomu bylo dosud tradičně, ale hned tři týmy, tedy vítězové tří druholigových skupin po základní části. Po postupu Kolína, Šumperka a Vrchlabí to tak tedy znamená, že první ligu bude v příští sezóně hrát až 19 týmů.

Navrhovaný nový herní formát první ligy počítá s tím, že oněch devatenáct účastníků bude hrát dvoukolově každý s každým a každé mužstvo tak odehraje v základní části celkem 36 zápasů. Poté se soutěž rozdělí do dvou skupin a to do té lepší s deseti mužstvy a do té výkonnostně horší s devíti. Zatímco deset týmů v lepší skupině bude mít zaručenou účast v play-off a bude se v ní hrát dvoukolově (těmto týmům tak přibyde dalších 18 utkání), o umístění na 11. až 19. pozici bude hrát druhá devítičlenná skupina taktéž stejným systémem, akorát je bude čekat dalších 16 duelů.

Po této fázi soutěže pak plán posílá první čtyři mužstva z lepší skupiny přímo do čtvrtfinále play-off, naopak týmy na 5. až 10. místě by spolu se dvěma nejlepšími celky druhé skupiny by hrály o účast v play-off v předkole. Ty týmy v hoší skupině, které nakonec skončí na 4. až 7. místě, by pak hrály o udržení systémem play-down. Poté by ten nejhorší celek sestoupil do druhé ligy přímo, ten druhý nejhoší by hrál baráž s vítězem druhé ligy.

Tento systém ve skupinách první ligy by se změnil v případě, pokud by některé z mužstev, které by i přes využíití práva startovat v první lize nesplnilo licenční podmínky. Na základě prosincového rozhodnutí výkonného výboru Českého hokeje by pak v sezóně 2021/22 mělo první ligu hrát jen 16 mužstev.