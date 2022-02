Za výhru nad Rusy Čechům gratuloval ukrajinský diplomat i americká ambasáda

Diplomaté západních zemí podle několika západních médií včetně deníku Politico či The Wall Street Journal, hovoří o tom, že by se mohl ruský útok na Ukrajinu uskutečnit již ve středu a ukrajinská média dokonce hovoří i o úterý. Nejedna země teď stahuje z Ukrajiny své diplomaty a třeba české ministerstvo zahraničí v sobotu doporučilo, aby Češi žijící na Ukrajině opustili zemi a doporučila na Ukrajinu a do Běloruska neodcestovat.

Na Twitteru se tak proto po výhře českých hokejistů nad Ruskem řada gratulací i z diplomatických kruhů. Třeba ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis napsal následující: "Gratulujeme české hokejové reprezentaci k fantastické výhře nad neoznačenými sportovci z Ruska! Byla to zasloužená výhra, která velice povzbudila i nás, Ukrajince. Bereme ji i jako výraz podpory a solidarity s Ukrajinou v této pro nás složité době."

Zmínka o české výhře nad Rusy byla i na twittrerovém účtu americké ambasády v Česku. Ta se také poněkud ironicky pozastavila nad tím, že Rusové na olympiádě sportují pod hlavičkou Ruského olympijského výboru (ROV). "I malá země dokáže velké věci. Ale co je to ROV? Nenašli jsme vlajku," uvedla.

Připomeňme, že ruští sportovci nesmějí pd vlastní vlajkou sportovat kvůli dlouhodobým problémům s ruským dopingem a stejně tak nesmí zaznít na Hrách ruská státní hymna.

Přestože by se neměla politika plést od sporu v ideálním světě, přiznejme si, že tomu nikdy na žádné olympiádě takto nebylo. Ani letos, když například ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč ukázal na kameru transparent s nápisem: "Ne válce na Ukrajině". Za toto gesto vyzývající k míru žádný trest od Mezinárodního olympijského výboru nedostane.