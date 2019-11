Zábranský se vrací k brněnské Kometě. Nahrazuje Fialu, jenž rezignoval po debaklu

Když brněnská Kometa v rámci 19. kola hokejové Tipsport extraligy prohrála s Karlovými Vary před domácím publikem vysoko 2:7 a podtrhla tak své nepovedené výkony poslední doby, bylo téměř jasné, že ke změně na trenérském postu dojde. "Poslední třetina (duelu s Karlovými Vary) nebyla hodná jména Komety. Pro mě to byl poslední signál k tomu, abych odstoupil," zaznělo po nedělním utkání z úst již bývalého kouče mužstva Petra Fialy.

Ten se po zápase vracel i k dalším nezvládnutým zápasům Brna, ve kterých dokonce celkem jasně vedlo, jako tomu bylo proti Spartě v Praze, kde Jihomoravané vedi 4:1, nebo v pátek proti Vítkovicím, nad kterými vedli 3:0 a přesto prohráli. "Tam to byl totální propadák," nechal se slyšet Fiala a pokračoval: "Pořád jsem měl v hlavě, že nehrajeme to, na co tým má. Ale nesmí tam být takové výkyvy." zdůraznil.

Postěžoval si pak, že neměl dostatečnou podporu ani ze strany svých svěřenců. "Kdyby za mnou šli, asi bych to nepokládal."

Dodejme, že Fiala během dosavadních devatenácti zápasů byhrál devět a celkem získal klub pod jeho působením 33 bodů. Teď klub potkala hned pětizápasová šňůra porážek, kvůli čemuž se tak Kometa ocitla až na sedmém místě extraligové tabulky.

Co se týče týče dalších členů realizačního týmu, tak Zábranskému budou pomáha jeho dosavadní členové Kamil Pokorný a Jiří Horáček, jenž se tak přesune z pozice videokouče.