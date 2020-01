Zemětřesení v hokejové Spartě! Po nevydařených výsledcích končí nejen kouč Krupp

O možném konci Uweho Kruppa se spekulovalo ještě během zmíněného domácího středečního zápasu Sparty s Libercem, tehdy ale ještě sportovní manažer Petr Ton v rozhovoru pro O2 TV sport říkal, že tato otázka není v klubu rozhodně aktuální. Ani ne den po tom už ale Krupp není součástí pražského klubu.

„S blížícím se play off bylo třeba udělat razantní rozhodnutí s ohledem na klesající výkony týmu, které zůstávaly za naším očekáváním," okomentovala krok klubového vedení pro webové stránky Sparty samotná generální manažerka Barbora Snopková Haberová a ve svém prohlášení pokračovala: „Kádr jsme před sezonou i v jejím průběhu výrazně posílili. Ač jsme pro zlepšení situace udělali maximum a trenérskému tandemu dali stoprocentní důvěru, tým nadále výsledkově, a především herně stagnoval. S trenéry jsme proto ukončili spolupráci a jejich nástupce představíme v průběhu několika dní."

„Uwemu Kruppovi a Jaroslavu Nedvědovi děkujeme za jejich služby a přejeme jim vše nejlepší v jejich další hokejové kariéře," dodala pak.

Aktuálně se i přes poslední výsledkovou krizi Sparta nachází na třetím místě extraligové tabulky, ovšem pokud by své dohrávky dokázaly zvládnout jak čtvrtá Mladá Boleslav, tak i pátý Třinec, oba kluby by se dostaly před Sparťany. S výsledkovou krizí jde samozřejmě ruku v ruce i ta herní a tak není nakonec divu, že se sparťanské vedení k tomuto radikálnímu řešení nakonec odhodlalo. Dočasně tak klub povede mimo jiné sportovní manažer Petr Ton. „Naším úkolem je tým zejména probudit a povzbudit a dodat mu klid před dalšími důležitými zápasy v závěru základní části soutěže. Jsme již v úzkém kontaktu," řekl.

Největší šanci stát se novým sparťanským trenérem má Miloslav Hořava starší. Ten by se v případě, že by se snad obě strany nakonec na spolupráci dohodly, do Sparty vrátil po devíti letech. Naposledy zde tedy působli v sezóně 2010/11, kdy se s Pražany nedokázal dostat do play-off, naopak s nimi bojoval ve skupině o udržení.

Mistr světa z roku 1985 a zároveň ntřeba držitel bronzové olympijské medaile z roku 1992 v minulosti působil na lavičkách několika extraligových celků. Vedle Sparty koučoval Znojmo, Karlovy Vary, Plzeň i Mladou Boleslav. A trenérské zkušenosti má i ze zahraničí, konkrétně ze Švédska, kde působil v klubu MODO a z Německa, kde se zase koučoval Wolfsburg.

Připomeňme, že Krupp působil v e Spartě od začátku minulé sezóny, kdy nahradil Františka Výborného a do Sparty přišel s vizitkou úspěšného kouče německé reprezentace, jenž coby hráč Colorada získal Stanley Cup. Jenže už v minulé sezóně zůstal za očekáváním, když se Spartou nepostoupil ani z předkola play-off.

Tato sparťanská trenérská změna je v pořadí již sedmou trenérskou změnou, která proběhla během právě probíhající extraligové sezóny 2019/20. Ke stejnému kroku se před tím odhodlali v Brně, Hradci Králové, Zlíně, Vítkovicích, Litvínově a hned dvakrát v Pardubicích.