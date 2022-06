Zlínu se případný administrativní návrat do extraligy vzdálil. Hamrla manažerem nebude

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Návrh města Zlína, jež je spoluvlastníkem zlínského hokejového klubu, na to, aby se novým generálním manažerem stal Robert Hamrla, na úterní valné hromadě hokejového klubu nakonec neprošel. Mimochodem, znamená to problém pro případný návrat do extraligy, o kterém se začalo spekulovat v souvislosti s možným odkupem karlovarské extralligové licence. Právě o tom měl nový generální manažer s Karlovými Vary jednat.