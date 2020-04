Zpátky do Česka? Znojemští hokejisté možná opustí mezinárodní EBEL ligu

I když se v roce 2011 přihlásilo Znojmo do mezinárodní soutěže dosud nesoucí název EBEL liga, stále má v držení licenci umožňující startovat v české druhé lize. Díky této licenci mimochodem v ročníku 2019/20 nastupovaly ve druhé lize Moravské Budějovice.

"Máme tuto licenci, ale jsme přihlášeni do příštího ročníku EBEL. Klíčové bude, co bude a nebude možné. A to nerozhodneme my. Nechci ani spekulovat, ani předjímat," řekl k budoucnosti klubu jeho manažer Petr Veselý v rozhovoru pro MF Dnes. "Momentálně nikdo není schopen odhadnout, jak to bude z hlediska otevření či uzavření hranic vypadat. To je věc, kterou my neovlivníme, proto musíme být připraveni na všechny varianty," pokračoval v něm.

Znojemský klub ale nadále doufá ve zlepšení situace ve světě a tudíž v dalším pokračování možnosti hrát v zahraničí. Připomeňme, že tuto mezinátrodní ligu nehrají nejen rakouské kluby a Znojmo, ale i maďarské a italské kluby. Nváčkem v této lize pak je i slovenský celek Bratislava Capitals.