Hotovo! Cristiano Ronaldo skončil v Juventusu a vrací se zpátky na Old Trafford

Poté, co nedávno kvůli finančním podmnkám v Barceloně musel po mnoha letech z Katalánska odejít Argentinec Lionel Messi a to do Paris Saint Germain, během tohoto přestupového období nakonec mění dres i jeho věčný rival Portugalec Cristiana Ronalo. Ten si totiž už nepřál hrát za Juvenztus Turín, kde doposud působil a vrací se tak podle očekávání z posledních dní do Anglie. Nikoli však do Manchesteru City, o kterém se v této souvislosti hodně spekulovalo, ale do Manchesteru United, kde už v minulosti působil.

Aktualizováno 18:53 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz