Ledecká další závod v Crans Mortaně tentokrát nedokončila. Potkal ji tvrdý pád

Před sobotním závodem se Ledecká nechala slyšet, že by se ráda vyvarovala chyb, kterých se dopouštěla v Crans Mortaně v pátek, kde skončila jen těsně druhá a že by chtěla jet ještě daleko lépe. První poolovina závodu skutečně byla ještě lepší než, jak tomu bylo v pátek a to i přesto, že i tentokrát předvedla v této pasáži závodu dvě chybky. Nicméně to kompenzovala velmi rychlou jízdou.

Krátce za polovinou tratě to pak ale přišlo. V pasáži, kde se tato trať zužuje tvrdě Ledecká narazila do ochranných sítích a vůbec to zprvu s českou závodnicí nevypadalo dobře. Jen pár chvil byli jak jeísoupeřky, tak i její afanoušci ve strachu, pak ale Ledecká vstala a všem zdviženým palcem dala najevo, že je v pořádku. Přesto však bylo vidět, že ji tekla krev z obličeje. Nakonec to byl pouze roztržený ret. A nic vážnějšího. "Ten pád byl docela těžký, ale nemělo by tam být nic vážného. Jak to bude zítra, to se uvidí, mluvil jsem s ní jenom přes vysílačku," řekl pak v rozhovoru pro Českou televizi trenér Ester Ledecké Tomáš Bank.

Krátce na to se na trati objevila Italka Soffia Goggiaová, která opět předvedla, že je v poslední době lyžařskou suverénkou a před blížícím se mistrovství světa v Cortině d´Ampezzo předvedla další skvělou jízdu a ujmula se vedení.

Výtečný výkon předvedla na domácí sjezdovce Švýcarka Lara Gutová-Behramiová, která pak zaostala o pouhé tři destiny za první Italkou. A že se Italkám v poslední době opravdu daří, to pak podtrhla zkušená Irene Curtoniová, která se nakonec umístila na třetí pozici.

Připravujeme další podrobnosti...