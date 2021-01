Nějaké volno po tvrdém pádu? Ani náhodou! Ledecká pojede další závod už v neděli

Už po pár chvílích poté, co vjela v obrovské rychlosti 109 kilometrů za hodinu do ochranné sítě, dala Ester Ledecká všem najevo zdviženým palcem, že je v pohodě. Vyvázla z toho akorát s roztrženým rtem. "Je trošku rozbitá a má rozseknutý ret, jinak by to nemělo být nic vážného," řekl po závodě v rozhovoru pro Českou televizi Tomáš Bank.

Ten ještě ani v sobotu dopoledne netušil, zda se zimní obojživelnice schopná jezdit jak na snowboardu, tak na lyžích v neděli v super-G objeví. "Uvidíme, jak na tom bude," uvedl jen tehdy. Nakonec se ve startovní listině nedělního závodu objevuje a to se startovním číslem 15. Bude tak chtít zase určitě navázat na svůj prosincový výkon v sudper-G ve Val d'Isere, kde triumfovala a připsat si tak své druhé vítězství ve Světovém poháru.

Přestože Ledeckou musela po sobotním závodě odvézt sanitka se zraněním v obličeji odvézt do nemocnice v Sionu, po vyšetření nic neztratila na své tradičně dobré náladě. "Zavolám Ondrovi (Bankovi) a Bode Millerovi, nacvičím jízdu po sítích. Počechrala jsem sítě, ale nepodařilo se mi je překousnout...," sdělila pak s úsměvem novinářům. Připomněla tak lyžaře, kteří mají mnoho zkušeností s tvrdými pády a karamboly.

Kouč Tomáš Bank pak vysvětlil, proč Ledecká nakonec skončili v sítích. Podle něj v kritickém momentu najela do brány rychleji než jak tomu bylo v předchozích jízdách. "Pravděpodobně měla v té bráně, kde spadla, o hodně vyšší rychlost než v minulé dny. Ta stopa, kterou měla prohlídnutou, už nestačila. Měla tu bránu málo najetou, jela tam moc napřímo," řekl.