Razýmová si ve stíhačce polepšila o dvě místa. I tentokrát zvítězila Norka Johaugová

Stejně jako v sobotu, tak i v neděli pokračovala česká běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová ukázala, proč v této sezóně Světového poháru patří do širší světové špičky. V neděli si totiž na Vysočině dojela pro svůj třetí nejlepší výsledek v kariéře, když skončila osmá a navázala tak na své jednak páté místo z listopadového závodu v Ruce a jednak také na sedmou pozici z prosincového závodu v Davosu.

Po celou dobu stíhacího závodu těžila Razýmová z toho, že po většinu času jela ve společnosti s finskou závodnicí Karrtou Niskanenovou a byla to nakonec právě tato severská běžkyně, která Razýmovou porazila o tři sekundy. Stíhací závod se nad míru vydařil i dvadvacetileté Kateřině Janatové, která se umístila opět do první dvacítky, oproti sobotnímu volnému závodu si pohoršila závodnice z Jilemnice pouze o tři příčky a do cíle tak dojela šestnáctá. Celou dobu však držela krok s trojnásobnou olympijskou vítězkou Charlotte Kalleovou ze Švédska. Ta nakonec obsadila dvanáctou příčku.

Závod opět ovládla Norka Therese Johaugová, která prottnula cíl v čase, díky němuž měla 1:04,8 minuty náskoku před druhou Ruskou Natalijí Něprjajevovou, která v závěru dokázala odolat dvěma pronásledujícím Norkám Ingvild Flugstadové Östbergové a Heidi Wengové. Razýmová na Johaugovou pak ztratila téměř dvě minuty.

Další Češky se pak už na bodovaná umístění nedostaly. Nejblíže k nim však měla šestařicátá Petra Nováková.

Závody SP v běhu na lyžích v Novém Městě na Moravě (19.1.2020):

Ženy - stíhací závod 10 km klasicky:

1. Johaugová (Nor.) 26:49,7

2. Něprjajevová (Rus.) -1:04,8

3. Östbergová,

4. H. Wengová (obě Nor.) obě -1:06,0

5. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:49,1

6. Anderssonová (Švéd.) -1:49,4

7. Niskanenová (Fin.) -1:56,7

8. Razýmová (ČR) -1:59,5

9. Hagaová (Nor.) -2:06,8

10. Digginsová (USA) -2:12,0

...

16. Janatová -2:40,4

36. Nováková -4:21,6

49. Schützová -5:55,7

50. Hynčicová -6:08,3

55. Moravcová -7:10,2

56. Havlíčková -7:32,2

57. Sixtová -7:41,3

60. Holíková (všechny ČR) -8:39,8

Průběžné pořadí SP (po 19 z 38 závodů):

1. Johaugová 1409

2. H. Wengová 952

3. Něprjajevová 939

4. Digginsová 720

5. Jacobsenová (Nor.) 699

6. Maubetová Bjornsenová (USA) 622

...

26. Razýmová 216

37. Janatová 109

44. Nováková 67

75. Beranová (ČR) 15