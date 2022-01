Skvělá Ledecká! Krátce před OH ve sjezdu v Cortině d´Ampezzo skončila třetí

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Do startu Zimních olympijských her v Pekingu zbývají puhé dva týdny a česká lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká dává veřejnosti najevo, že ji olympiáda zastihne vee výtečbné formě v obou sportovních odvětvích. V rámci Světového poháru se lyžařky tentokrát o tomto víkendu vydaly do italské Cortiny d´Ampezzo, kde byl v sobotu na programu sjezd žen a právě v něm Ester Ledecká navázala na své slušné výkony z předchozích dvou tréninků a ještě je navíc dokázala vylepšit. A to tak, že se svým skvělým výkonem umístila na třetí příčce se ztrátou 26 setin sekundy za domácí vítězkou Sofii Goggiaovou.