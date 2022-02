Týmový závod ve slalomu ovládli Rakušané. Češi skončili v osmifinále

Český tým nezačal svou cestu za postupem do čtvrtfinále dobře. Elese Sommerová na úvod osmifinále totiž prohrála v souboji s Tessou Worleyovou. Přestože následně předvedl Krýzl těsný boj s Pinturaultem, vyrovnat skóre se mu nepovedlo. A protože pak Tereza Nová během své jízdy upadla, bylo po nadějích na postup. Rozhodně by ale ani tak neměl zapanout výkon Jana Zabytřana, jemuž se v závěru podařilo porazit bronzového z obřího slalomu Mathieua Faivreho, kterého porazil o 11 setin.

Nejúspěšnější bylo rakouské kvarteto Johaness Strolz, Stefan Brennsteiner, Katharina Liensbergerová a Katharina Truppeová. To nejprve ve čtvrtfinále porazilo Slovince 3:1, v semifinále si pak poradilo rychlostně s Nory. "Vždycky jsme věřil, že jsem schopen jezdit na vrcholné úrovni, ale získat tři olympijské medaile je nad všechna moje očekávání. Na to jsem nikdy nepomyslel. Je to sen. Po zlatu z kombinace jsem se uvolnil a jezdil pro radost. A dnes jsme byli skvělý tým," neskrýval radost z povedené olympiády Strolz.

Druzí skončili Němci, kteří tak tedy nakonec neskončí na Hrách bez medaile v alpských disciplínách. Protože třetí skončili Norové, ani tentokrát se na cenný kov v Pekingu nepodařilo dosáhnout Američance Mikaele Shiffrinové. "Prožila jsem tady hodně jiných zklamání, ale na dnešní den budu ráda vzpomínat," uvedla po závodě.