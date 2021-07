Historický úspěch českého basketbalu. Češi po výhře nad Řeckem budou hrát na LOH

Základem tohoto úspěchu byl skvělý vstup do finále, neboť už po pěti minutách hry vedli čeští basetbalisté nad těmi řeckými už 20:6, přičemž hned šest z osmi českých bodů v úvodních minutách se postaral Veselý, ko tomu přiedali úspěšné tříbodové hody Satoranský s Bohačíkem. Přestože se pak Řekům podařilo stav snížit na 15:22, následovala české sedmibodové navýšení náskoku a rázem to tak bylo opět o čtrnáct bodů.

Nebylo tak proto divu, že se řecký tým začal snažit o agresivnější basketbal a ve druhé čtvrtině se mu tak povedlo konečně snížit ztrátu takovým způsobem, že ztrácel na Čechy pouze jednociferným rozdílem. Přišel na řadu závěr prvního poločasu, kdy díky Janulisu Larentzakiovi a jeho trojce pouhých 65 vteřin před sirénou ztráelo Řecko na Čechy pouze čtyři body. Jenže ještě před odchodem do kabin na poločasovou přestávku Ondřej Sehnal zvýšil český náskok hodem z perimetru na 50:43.

Po návratu na palubovku následovala dlouhá dvouminutová pasáž hry, během které se ani jednomu týmu nepodřilo vstřelit koš a nakonec to musel rozčísnout Auda, jenž tak přidal další body k těm svým dvanácti z první půle. Třetí čtvrtina byla nakonec rozhodující, jelikož tu Češi dokázali vyhrát poměrem 31:11 a Řekové se postupně začínali smiřovat s tím, že na úspěch a postup do Tokia musí zapomenout. Ve 39. minutě to nejprve bylo české vedemí už o dvacet bodů, o které se tehdy postaral proměněným trestným hodem Satoranský, jenž pak navíc ještě přidal tříbodový hod. Že jsou Češi v hlavách nastaveni více než dobře, ukázal závěr třetí čtvrtiny, která byla zakončena úspěšnou trefou z dálky v podání Ondřeje Balvína, jenž tak zvýšil na 81:54.

Ještě před tím se díky Sehnalovým dvěma trojkám se českému týmu podařilo stav zápasu dostat na nejvyšší dvaatřicetibodový rozdíl mezi oběma týmy, to samé pak bylo k vidění ještě 143 vteřin před koncem díky Veselému, jenž si v duelu vedle 16 bodů připsal ještě devět doskoků.

O tom, že to bude Češi, kteří nakonec do Tokia postoupí, tak bylo díky jasnému předvedenému výkonu českého týmu jasno ještě více než minutu před koncem zápasu a tak dlouho se tak radovali čeští basketbalisté na střídačce.

"Je to úžasný pocit. Já ani v tuto chvíli nedokážu slovy popsat, co cítíme, a asi nám to dojde až za pár dní. Říkal jsem hráčům před začátkem tohoto utkání, že dostat se na olympiádu je sen každého sportovce i trenéra. Nám se to splnilo a jsme velice šťastní. Máme skvělou partu hráčů s obrovským charakterem. Našli sílu na tento zápas i přesto, že včera odehráli někteří hráči velkou porci minut," řekl po utkání k tomuto úspěchu českého basketbalistu trenér Ginzburg, jenž tak věří, že podobné výkony od svých svěřenců uvidí na olympijském turnaji. "Chceme si to užít, ale nejedeme tam jako turisti. Na to jsou jiná místa. Moje žena by chtěla na Maledivy a tam nejedeme. Je jasné, že s USA je to téměř nemožná mise, ale s Francií můžeme bojovat a Írán je pro nás zatím neznámý. Chceme skončit co nejlépe," dodal.

Konečný výsledek finále olympijské basketbalové kvalifikace ve Victorii (5.7.2021):

ČR - Řecko 97:72 (32:22, 50:43, 81:54)

Sestava a body ČR: Veselý 16, Bohačík 15, Balvín 14, Satoranský 12, Schilb 8 - Auda 20, Sehnal 9, Šiřina 3, Palyza, Peterka, Samoura, Vyoral všichni 0

Nejvíce bodů Řecka: Papajanis 14, Larentzakis a Mitoglu oba 12

Fauly: 19:20. Trestné hody: 16/12 - 15/10. Trojky: 11:8. Doskoky: 35:23

Složení základních skupin pro olympijské hry v Tokiu (25. července – 7. srpna):

Skupina A: Írán, Francie, USA, ČR

Skupina B: Německo, Austrálie, Itálie, Nigérie

Skupina C: Argentina, Japonsko, Španělsko, Slovinsko