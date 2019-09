MS v basketbalu: Češi si vyšlápli i na Brazilce a jsou blízko čtvrtfinále

Hned od úvodních minut zápasu to byli Češi, ze kterých očividně sálala velká energie a díky tomu tak diktovali tempo hry, jež bylo velmi vysoké a když se k tomu přidala i pozorná obrana, nemohlo to dopadnout jinak, než že Brazilci od začátku dotahovali. Hra českého výbrěu byla opět pod taktovkou Tomáše Satoranského a pod košem bylo pro změnu království Ondřeje Balvína. Ten díky své perfektní práci v první čtvrtině zaznamenal hned 11 bodů. Thdy i proto Češi nad Brazilci vedli 32:28. „Dařilo se nám být agresivní v obraně, nebát se Brazilců a nedopřát jim volné střely. Pořád jsme měli při bránění ruce nahoře," nechal se slyšet o poločasové přestávce Balvín.

Protože v kádruBrazilců se nachází hned několik basketbalistů mající 36 let (to se týká hráčů jakými jsou Varejao, Barbosa, Huertas), řičemž se v něm nachází i basketbalista Garcia, jenž je o tři roky starší, sázeli právě na zkušenosti proti nezkušenému českému mužstvu (alepoň co se týče účastí na takovémto turnaji). Jenže ani tyto brazilské hvězdy nenašly recept na skvělém týmovém pojetí hry české reprezentace a také na rychlost a práci s míčem, kterými svěřenci kouče Ginzburga oplývali.

Ke konci první poloviny zápasu předvedli Češi několik podařených rychlých protiútoků, díky kterým za sebou zaznamenali hned 15 bodů až do té doby,co se Brazilci konečně zmohli na koš. Díky úspěšným doskokům ze strany Čechů a i díky stabilní defenzivní práci se Češi mohli radovat před závěrečnou čtvrtou čtvrtinou z vedení 54:34.

Do závěrečné části hry však nenastoupil Američan v českch službách Schilb, jenž si podvrtnul kotník, navíc se vedle toho Hrubanovi hrozilo vyfaulování, naštěstí se ale ke slovu přihlásila úspěšná střelba z dálky. A protože tři minuty před sirénou vedli Češi už 86:62, nebylo divu, že se ke konci zápasu na palubovku dostali ti čeští hráči, kteří se jinak do zápasů příliš nepodívali. I ti ale bez větších potíží dovedli zápas do vítězství.

Dalším osmifinálovým soupeřem Čechů budou v úterý od 10:30 středoevropského času Řekové.

Mistrovství světa basketbalistů v Číně:

Osmifinále:

Skupina K (Šen-čen):

ČR - Brazílie 93:71 (20:16, 45:32, 65:46)