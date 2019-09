Na Australany lví bojovnost nestačila. Na turnaji Češi skončí nejlépe pátí

V dresu Austrálie se pohybuje hned šest největších hvězd zámořské NBA, přičemž z nich byl nejnebezpečnější rozehrávač Mills působící v San Antoniu. Právě tento hráč vstřelil hned čtyři trojky z celkových pěti pokusů. Na straně Čechů však stejně jako v předešlých zápasech nechyběla odvaha a bojovnost, jež charakterizuje český národní tým během tohoto historického mistrovství světa. Jejich častá přítomnost pod košem soupeře, kde narazili na australské obry, Baynese z Bostonu i Boguta z Golden State, byla skoro až samozřejmostí. Především Auda na ně nacházel recept a díky němu stále Češi dokázali držet s Australany krok.

V kádru českých basketbalistů byl opět hodně k vidění Tomáš Sartoranský, kterýopět dirigoval českou hru, aniž by si vzpomněl, že by měl během zápasu také vystřídat, a také Američan v českých službách Schilb, který se součástí týmu stal opět poté, co polevilo zranění kotníku ze zápasu s Brazilci. Právě ten se hned při svém prvním objevení se na palubovce uvedl úspěšnou trojkou. Těsně před poločasovou přestávkou palk Češi v zápase i vedli a to 28:27. A i když následně Australané předvedli šestibodovou šňůru, Češi nemuseli věšet tehdy hlavu, neboť sami reagovali stejnou mincí.

Vyrovnaná bitva pokračovala i po obrátce a to až do stavu 43:43. Za tohoto stavu pak ovšem přišla vydařená pasáž ze strany Austrálie, když dokázali vstřelit hned čtrnáct bodů za sebou. Nebylo tak tedy proto divu, že ve snaze přiblížit se k bodovému zisku Austrálie Češi předvedli několik ztrát i útočných faulů, což nebylo nic, co by zrovna Češi v tu chvíli potřebovali. Postupem času už byla na českých basketbalistech znát únava z předešlých zápasů na tomto světovém šampionátu, ovšem ani stav 63:46 pro Austrálii neznamenal, že by sanad se nějak Češi vzdávali, jakkoli to měli těžké.

Díky střelbám z perimetru i odvážnými nájezdy pod koše se minutu před koncem zápasu dostali Češi na sedmibodový rozdíl, 70:77 pro Austrálii. Protože ale Australané měli ve svých řadách nejlepšího střelce zápasu Millse, dokázal si už čtvrtfinálový soupeř českého týmu závěr utkání kontrolovat.

Ve čtvrtek se Češi utkají s Poláky o 5. místo v turnaji.

MS v basketbalu

Čtvrtfinále:

Austrálie - Česko 82:70