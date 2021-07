Nausch Sluková je v Tokiu dalším českým sportovcem pozitivním na koronavirus

Nausch Sluková musí na deset dnů do izolace a s Barborou Hermannovou tak nezasáhnou do olympijského turnaje, do kterého měly vstoupit v sobotu.

"Převažuje obrovské zklamání. Vím, že se dějou ve světě výrazně horší věci, ale popravdě, v našem sportovním mikrosvětě, v kterém jsme teď žily a žijeme, je pro mě strašně smutný, že jsme musely s Bárou ukončit naši cestu do Tokia a v Tokiu, které mělo být vrcholem, takovýmhle způsobem," řekla Nausch Sluková v nahrávce pro média.

Jako první se onemocnění covid-19 objevilo hned po sobotním příletu speciálu z pražských Kbel do Japonska u lékaře Vlastimila Voráčka, ortopeda tenisových týmů, kterého nominoval Český tenisový svaz. V izolaci je i plážový volejbalista Ondřej Perušič, u něhož nákazu odhalily v neděli každodenní testy v olympijské vesnici. Třetím pozitivním byl Simon Nausch, manžel Slukové a trenér českého páru. Ve středu přišel o start ve stolním tenisu Pavel Širuček.

Sluková a Hermannová byly od doby Nauschova pozitivního testu v samoizolaci na pokoji v olympijské vesnici. "Posledních pět šest dnů bylo opravdu psychicky hodně náročných," řekla Nausch Sluková. Za posledních čtyřiadvacet hodin podle svých slov podstoupila až osm testů. "Některé vyšly pozitivně, některé byly ambivalentní a něco bylo negativní. Nakonec jsem bohužel obdržela definitivní verdikt, který je pozitivní," popsala.

"Strašně to bolí a zatím jsem celou tuhle situaci nestrávila a nevím, jak s tím vším naložit. Už jsme si poplakaly, zanadávaly, zase poplakaly," přiznala třiatřicetiletá pražská rodačka a dodala: "Doufám, že nebudou následovat další sportovci, protože tohle je noční můra každého olympionika, který se dostane až takhle daleko a těsně před branami se něco takového stane."

Nausch Sluková měla hrát na třetí olympiádě a odkládala kvůli hrám v Tokiu, které se měly konat už loni, založení rodiny. V Londýně 2012 byly s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou páté, v Riu de Janeiro hrály s Hermannovou a po bojích ve skupině vypadly v předkole play off.

Agentura zastupující volejbalistku označila počínání ČOV za amatérské

Šéf agentury Sport Invest Marketing, která zastupuje nakaženou plážovou volejbalistku Markétu Nausch Slukovou, David Trávníček označil počínání Českého olympijského výboru (ČOV) při organizaci dopravy sportovců na olympijské hry do Tokia za amatérismus. Z charterového letu, který v pátek vypravil do dějiště národní olympijský výbor, je zatím šest nakažených členů výpravy včetně čtyř sportovců.

ČOV se podle Trávníčka nepostaral o to, aby se sportovci dostali bezpečně na OH. "Neskutečně podceněná logistika sportovců do Tokia je v našich očích čistým amatérismem, selhání toho, kdo měl na starosti výpravu charterového letu, ne lidí na palubě. V letu z 16. července pod organizační hlavičkou ČOV očividně neexistovala jakákoliv standardní protiepidemická opatření na letišti i během letu samotného, celá situace vyústila v množství pozitivních případů mezi sportovci i samotnými funkcionáři ČOV," uvedl ve vyjádření pro média.

Nausch Sluková přišla o plánovaný poslední olympijský start. Musí do desetidenní izolace a do turnaje začínajícího v sobotu s Barborou Hermannovou nezasáhnou. Jejich jedinou společnou olympijskou účastí tak zůstane Rio 2016.

Právě olympijské Tokio přitom mělo být vrcholem tohoto páru. "Jsem ohromně zklamaný ze situace celého týmu, jehož pětileté úsilí a dřina nyní vyzněly do prázdna. Společně se všemi spolupracujícími stranami a obchodními partnery jsme oprávněně věřili ve výsledek, který by byl odměnou pro všechny zúčastněné. A právě proto je pro mě absolutně nepochopitelné, jakým způsobem k samotné nákaze došlo," řekl Trávníček.

Upozornil, že celý beachvolejbalový tým dělal maximum pro to, aby se nákaze vyhnul. "Dařilo se to za cenu omezení, ústupků a kompromisů ve sportovní přípravě i osobním životě. Také my jsme při partnerských a mediálních povinnostech pracovali ve speciálním režimu tak, abychom žádným způsobem neohrozili zdraví děvčat a jejich sportovní sny," vykládal.

Pochybení ČOV, jehož vedení začalo dění při problematickém letu vyšetřovat, podle něj i kazí mezinárodní pověst českého sportu jako celku. "V praxi má ČOV vedle ochrany olympijské symboliky jediný úkol - dostat zdravé sportovce na místo konání olympiády, kde mají zúročit letité snažení a dostat možnost hrdě reprezentovat Česko. Ve světle současného skandálu se opět otevírá otázka funkčnosti současné podoby ČOV a jeho fungování do budoucna," dodal Trávníček.