Rána pro český sport! Kvůli koronaviru házenkáři odřekli účast na MS

Přiletět tedy chtěli čeští házenkáři do Egypta ve středu, přičemž ve čtvrtek měli na programu svůj úvodní duel na MS se Švédskem. Proti tomuto plánu byla ale nákaza covidem, jenž se objevvl hned u 12 hráčů. Kromě nich se s nákazou potýkali i oba trenéři Jan Filip a Daniel Kubeš. Protože už před tím bylo jasné, že se světového šampionátu nezúčastní pět házenkářů kvůli zdravotním potížím, odcestovali by tak na sever Afriky pouze čtyři reprezentanti. Soupiska českého týmu pro MS totiž čítá celkem 21 jmen za normálních okolností.

Poprvé se v českém házenkářském týmu objevil covid začátkem letošního roku, tedy v době, kdy se mužstvo připravovalo v Plzni. Kvůli koronavirové nákaze se v minulých dnech nekonaly ani dva zápasy s Faerskými ostrovy v rámci kvalifikace na házenkářské mistrovství Evropy. Tehdy se u obou trenérů Filipa a Kubeše objevil covid, stejně jako pak u několik hráčů. I když se pak v pátek a o posledním víkendu připojili k mužstvu náhradníci, nakonec mu to nikterak nepomohlo.

"Za současného stavu přišel realizační tým s doporučením, že ze zdravotního a sportovního hlediska je účast velmi na pováženou. Exekutiva po zvážení toho doporučení v podstatě zaujala stejné stanovisko," nechal se slyšet v prohlášení k zrušení české účasti na MS samotný šéf českého svazu Jaroslav Chvalný a pokračoval: "I kdybychom odcestovali, bylo by to s hráči, kteří covid ještě neměli. Takže je riziko, že by se mohli nakazit na šampionátu. Ze sportovního hlediska se o tom nemusíme bavit. Z těch 21 hráčů, o které se národní tým opírá, je 17, kteří odjet nemohou, navíc i oba trenéři. Vyhodnotili jsme si to tak, že by to byl hazard ze sportovního hlediska. Nechceme účastí za každou cenu znevážit českou házenou. Zvažovali bychom to, kdyby byla nějaká sankce za neúčast, nebo diskriminace v další kvalifikaci. Nehodláme podstupovat riziko, že bychom tam jeli na výlet."

Chvalný ujistil, že za tento krok české házené nehrozí ze strany světové federeace IHF žádné sankce. Místo České republiky by se měla podle zákulisních informací házenského MS nově zúčastnit Makedonie.

Úterním rozhodnutím českého svazu tak házenkáři přišli o první úřast na MS od roku 2015. Tehdy v Kataru český tým skončil na 17. místě. Nyní byl nalosován do skupiny se Švédskem, domácím Egyptem a Chile.

Jen málokdy se v české (potažmo československé) sportovní historii stalo, aby český kolektivní tým odřekl svou účast na velké sportovní akci jakou je mistrovství světa. Naposledy se tak událo 1953 v případě československých hokejistů, kteří se na MS neukázali kvůli úmrtí prezidenta Klementa Gottwalda. V letech 1950 a 1951 pak českoslolovenští hokejisté nebyli na šampionátech z politických důvodů.