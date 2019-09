Vzhůru do boje o 5. místo na MS! Češi dokázali porazit Poláky a půjdou na Srby

Celkem 24 bodů a k tomu hned 12 doskoků. Tzv. "double double" zaznamenal během zápasu s Poláky český reprezentant Vojtěch Hruban a především díky němu úspěch proti našemu severnímu sousedu přišel. Vedle něj pochopitelně zářil Tomáš Ssatoranský, který zaznamenal za zápas tentokráte 22 bodů a 12 asistencí. A pozadu nezůstal v tomto ohledu ani Jaromír Bohačík, který svými trefami do koše přidal dalších 21 bodů.

Při pohledu na palubovku bylo znát, že český tým měl na přípravu před tímto zápasem necelých 24 hodin, zatímco jeho soupeř si mohl ve středu užít den volna. Byl to opravdu pomalejší rozjezd ze strany Čechů a kouč Ginzburg tak na hřiště posílal basketbalisty, které v předešlých zápasech příliš mnoho času ukázat se nedostali. V úvodní čtvrtině sice tedy Češi prohrávali v jeden moment už o devět bodů, po přestávce se přeci jen Čechům dařilo lépe a v zápase tehdy i vedli a to o jedenáct bodů.

Ani to ale Poláky neodradilo od pokračování v zápase a zanedlouho se hrál opět vyrovnaný souboj, který trval až do doby, kdy do konce zápasu chyběly tři minuty, kdy trojku vstřelil Hruban a stav byl tak rázem 84:79. Mimochodem, Hruban měl během zápasu celkem sedm trojkových pokusů, z nichž čtyři bylo úspěšných. Pět trojek pak zaznamenal Bohačík. A když pak ktomu předáme lepší bilanci ve srovnání s Polskem co se týče doskoků (41:27).

V sobotu se český tým tedy utká o 5. místo se Srbskem, které si poradilo ve čtvtek s Američany.

MS v basketbalu, skupina o 5. až 8. místo:

Polsko - Česko 84:94

Srbsko - USA 94:89