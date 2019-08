MotoGP Brno 2019: Kornfeil se dostal do desítky, Abraham propadl

Úvodní část závodu třídy Moto3 se nesla ve znamení kolizí, čemuž se nevyhnuli ani oba čeští zástupci v nejslabší kubatuře. Filip Salač v prvním kole havaroval a Jakub Kornfeil vyjel mimo trať. Oba se dokázali do závodu vrátit, ale pro Salače domácí klání po patnácti odjetých kolech skončilo. Kornfeil zahájil stíhací jízdu, kdy postupně stahoval náskok svých soupeřů. Nakonec snaha českého závodníka vyústila v konečné deváté místo a zisk sedmi bodů do hodnocení šampionátu. V celkovém pořadí Kornfeilovi s 59 body po tuzemském závodě patří devátá pozice. Salač je celkově šestadvacátý. Závod vyhrál Aron Canet.

Ani královská kubatura MotoGP, do které z dvacáté pozice startoval Karel Abraham, se neobešla bez pádů v prvním kole závodu. Kolize znamenala konec pro Mira s Morbidellim. Z pole position do hlavního závodu startoval Marc Marquéz, který před sebe po dobu všech dvaceti kol nikoho nepustil. Španělský pilot ziskem dalších pětadvaceti bodů potvrdil první pozici v celkovém bodování šampionátu. Druhý dojel Andrea Dovizioso na Ducati, na bronzové pozici skončil Jack Miller, který několik kol před koncem dokázal předjet do té doby třetího Alexe Rinse.

Domácí pilot Karel Abraham si oproti kvalifikačnímu výsledku o jedno místo polepšil a závod dokončil na nebodované devatenácté pozici se ztrátou necelých pětačtyřiceti vteřin na vítězného Marquéze.

Ve třídě Moto2 dokázal pole position proměnit ve vítězství Alex Marquéz. Španělský pilot nedal soupeřům šanci a cílovou rovinkou projel s třívteřinovým náskokem na druhého Di Giannantonia. Třetí skončil Ital Enea Bastianini.

Návštěvnost letošního ročníku dosáhla téměř 187 tisíc diváků. „Z organizačního hlediska se letošní ročník vydařil. I přes sobotní deštivé počasí jsme nezaznamenali závažnější komplikace, ať už v dopravě, nebo v areálu Masarykova okruhu. Stejně tak sobotní nepřízeň počasí výrazněji neovlivnila počet vstupenek prodaných přímo na místě. Rádi bychom za spolupráci poděkovali všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu závodního víkendu,“ konstatoval tajemník Spolku pro GP ČR Brno Adam Svoboda.