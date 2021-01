Lopraisova posádka se bavila sexistickými narážkami na Kolocovy dcery. Nepřípustné, říká mluvčí

Upozornili na sebe více, než by si přáli. Aleš Loprais, synovec šestinásobného vítěze Rallye Dakar Karla Lopraise, se svým palubním mechanikem Petrem Pokorou zvolili před startem jedné z etap nevhodnou rétoriku. Pilot kamionu před startem etapy utrousil: „Mně už potřetí stojí ocas. Hele, černoška z Roudnice jde vpravo.“ Pokora na Lopraise navázal větou: „Jedna je plochá a sjízdná, ta druhá moc ne.“

Video z kabiny vozu Aleše Lopraise. (3:01) | zdroj: YouTube

Paradoxní je, že Loprais sebe i posádku udal sám. Kdyby video nezveřejnil na sociálních sítích, nikdo by se o neslušné komunikaci nedozvěděl. I když se pilot kamionu Praga omluvil, Autoklub České republiky dal najevo, že takové chování nebude tolerovat. „Autoklub jako sportovní autorita v České republice odsuzuje takové jednání. I když je situace v kabině před startem vyhecovaná, chlapci se mezi sebou popichují, tak nějaké sexistické či rasistické narážky jsou naprosto nepřípustné, a to se týká i profesionálního sportovce. Podobnou rétoriku odmítáme tolerovat,“ konstatuje pro EuroZprávy.cz Bohumil Pácl, který má v Autoklubu České republiky na starosti komunikaci i marketing.

Drsná komunikace byla namířena na dcery konkurenta Martina Koloce, který na závodě šéfuje týmu Buggyra Racing a v minulosti byl spojený s Roudnicí nad Labem. Otec se šestnáctiletých dvojčat Yasmeen a Aliyyah, jejichž matka pochází ze Seychel, zastal a vůči Lopraisovi se ostře vymezil. „Aleš si honí sledovanost tím, že má sexuální narážky na děti, které zná od malička. Připadá mi to svým způsobem trochu úchylné,“ prohlásil bývalý dvojnásobný mistr Evropy v závodě tahačů pro Nova Sport.

Provinilec se na svém facebookovém profilu k incidentu vyjádřil a tvrdí, že zmíněná slova neměla ve videu nikoho provokovat či urazit. „Byla bohužel nešťastně zveřejněna komunikace dvou chlapů v soutěžní kabině. Omlouváme se proto všem, kterých se to týká, a dotčené výrazy je případně urazily. Jsme tým normálních kluků, kteří se v dakarském presu neuhlídali a vypustili nešťastné video bez cenzury,“ napsal Aleš Loprais.

Kdyby se Loprais neomluvil, prezident Autoklubu České republiky Jan Šťovíček otevřeně přiznal, že by celou kauzu musel řešit. „My se od toho distancujeme a odsuzujeme to. Jakékoliv projevy rasismu nebo sexismu do závodu nepatří. Mrzí mě to. Dovedu si představit, že posádka byla před startem ve stresu, věřím, že to není nějaký Alešův dlouholetý postoj. Byla to chyba a tohle do sportu nepatří,“ uvedl Šťovíček pro Nova Sport.

Mluvčí Bohumil Pácl nebyl schopen webu EuroZprávy.cz jasně říci, zda pro Autoklub České republiky celá kauza skončila tím, že se Aleš Loprais omluvil anebo má ještě v plánu se po skončení Dakaru k nevhodné rétorice vrátit. „Ve chvíli, kdy probíhá předposlední etapa Dakaru, platí, že Loprais se omluvil a zatím nemám žádnou zprávu, že by Autoklub České republiky něco dalšího v uvedené věci inicioval,“ tvrdí pro redakci EuroZprávy.cz Bohumil Pácl.