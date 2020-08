MotoGP v Brně bude letos bez diváků. V areálu platí přísná pravidla

Kvůli současné pandemii koronaviru nebudou přihlížet nejpopulárnějšímu závodu motocyklů z tribun žádní diváci. Sledovat závodníky na Masarykově okruhu v Brně budou lidé pouze v televizi. Zároveň platí v celém areálu přísná opatření jak pro týmy závodníků, tak pro pracovníky.

„Pro všechny je tento ročník velmi specifický. Prakticky neustále dostáváme od promotéra závodu nové poznatky k organizačnímu uspořádání,“ vysvětluje ředitelka Automotodromu Brno Ivana Ulmanová. Hlavním promotérem MotoGP je španělská firma Dorna Sports. Právě ta nepovolila vstup divákům.

„Zakázat vstup divákům bylo už od počátku jednání podmínkou Dorny,“ komentuje hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek. Současná česká nařízení by totiž omezenou přítomnost diváků umožňovala. „Pokud by tam lidé šli, tak bychom stáli před rozhodováním, koho pustit a koho ne,“ říká primátorka města Brna Markéta Vaňková. „Takže jsme toto rozhodnutí vítali,“ doplňuje.

Personál je průběžně testován a sleduje je mobilní aplikace

Zvýšená bezpečnostní opatření platí i pro personál. Veškeří zaměstnanci byli podle vyjádření zástupců pořadatelů otestováni na přítomnost viru v těle a každý den se příchozím kontroluje teplota. „Všichni, co se pohybují po paddocku, jsou rozděleni do skupin, abychom zamezili jejich prolínání,“ popisuje režim Ulmanová.

Pomoci s monitorováním onemocnění covid-19 u zaměstnanců okruhu má i mobilní aplikace. Tu si jsou všichni zaměstnanci povinni nainstalovat. „Ta aplikace následně sleduje mou trasu nebo zaznamenává naměřenou teplotu,“ uvedla Ulmanová. Mobilní aplikace byla taktéž podmínkou Dorna Sports.

Počet lidí, kteří se starají o chod okruhu, se ale nezměnil. Stále jich je přítomných kolem dvou tisíc. Nicméně v areálu nebude obsluha stánků s občerstvením a pracovníci cateringu celkově. Navíc se podle Ulmanové snížil počet lidí, které si týmy přivezou. Normálně mají všechny týmy dohromady kolem 3 500 lidí, tento rok jich bude kolem 1 200.

„Testováni jsme byli naposledy v pondělí, předtím v neděli. Zda nás budou testovat každý druhý den, nevíme. Výsledky nám řeknou skrz aplikaci do dvou dnů,“ říká Ulmanová.

Grand Prix v Brně i v příštím roce

Všechny prodané vstupenky na letošní ročník Grand Prix České republiky budou platit příští rok. Po jednáních s promotérem se totiž organizátoři dohodli, že se v Brně uskuteční závody i v roce 2021. Tento rok měla totiž smlouva mezi Dorna Sports a Spolkem pro GP Brno, který je hlavním pořadatelem brněnské Velké ceny, vypršet.

„Naším cílem bylo pro tyto dva ročníky vyjednat takové podmínky, které budou přijatelné pro všechny a zároveň umožní fanouškům motosportu si v roce 2021 užít naplno atmosféru Velké ceny,“ uvádí Šimek. Povedlo se zejména vyjednat nižší zalistovací poplatek.

Ten měl v letošním roce činit 4,6 milionu eur. Roky následující měl dosahovat částek v rozmezí osmi a devíti miliony eur. Nakonec se povedlo dojít k dohodě, která umožní pořádat letošní ročník za jeden milion eur a v roce příštím za šest milionu eur.

Podle Vaňkové je největším příjemcem daňových výnosů z MotoGP stát, ale není do příprav nijak zapojen. „Chceme dosáhnout garance zapojení státu do úhrady zalistovacího poplatku. Ideální by bylo, pokud by se stát stal dalším členem pořádajícího spolku, o což budeme usilovat,“ popisuje plány.

Místo diváků reklama

Organizátoři také poukazují na možnost propagace České republiky, Jihomoravského kraje a města Brna ve světě. „V současné době probíhají práce na vzhledu digitální reklamy, která se bude týkat Česka i Brna,“ osvětluje Ulmanová.

Na možnosti přínosu Velké ceny poukazuje i Šimek. „Mohl by to být impulz pro oživení turistického ruchu a pohostinství v celém kraji,“ říká.

Letošní ročník motocyklových závodů měl oslavit i velká výročí. Tento rok totiž uplyne sedmdesát let od chvíle, kdy se závodní motocykly v Brně rozburáceli poprvé. Předtím vévodily Masarykově okruhu pouze automobily. Od zapojení Brna do Grand Prix uplynulo tento rok pětapadesát let. Po nizozemském Assenu je tak brněnská Velká cena druhým nejtradičnějším a stále aktivním dějištěm nejpopulárnějších závodů motocyklů.

Bohužel letos je diváci mohou sledovat pouze v televizi. První trénink se na okruhu uskuteční v pátek a kvalifikace proběhnou v sobotu. V neděli 9. srpna následně proběhne hlavní závod.