Poplatek za MotoGP se může zdvojnásobit. Hrozí konec závodů v Brně?

Primátorka Markéta Vaňková (ODS) řekla ČTK, že pokud by se naplnily tyto nejčernější scénáře a nedojednala by se se státem vyšší podpora než současných 55 milionů korun, město ani kraj by nemohly závazkům dostát a znamenalo by to tak nejspíš konec brněnské Velké ceny České republiky.

Zastupitelstvo dnes schválilo, že Brno dá na úhradu závazků letošní Grand Prix dalších 7,5 milionu korun. Stejnou částku možná vyčlení na úhradu zbylých závazků i kraj, který má ve čtvrtek řádné zastupitelstvo. Závody letos v srpnu počtvrté pořádal spolek kraje a města, který má s promotérskou společností Dorna smlouvu na pět ročníků. Promotérovi má doplatit ještě bezmála 20 milionů korun.

Většinu ze zalistovacího poplatku v aktuální výši 111 milionů korun uhradil spolek Dorně před závody a po nich. Dorna upozornila, že platbu zbylých téměř 20 milionů očekává do 20. září, jinak by mohl být v ohrožení příští ročník. Spolek ale nemá dostatek peněz, aby zaplatil Dorně a dalším menším věřitelům za služby.

Zastupitelé měli několik variant. První z nich byla zápůjčka od vlastníka Masarykova okruhu Automotodromu Brno případně zápůjčka od Brna, další variantou byla vyrovnávací platba ze strany Brna ve výši 7,5 milionu korun a poslední možností bylo podání insolvenčního návrhu na spolek. Zastupitelé nakonec zvolili druhou variantu s vyrovnávací platbou 7,5 milionu korun ze strany města. Zastupitelstvo zároveň vyzvalo vládu, aby se stala členem spolku pořádajícího GP, a premiéra Andreje Babiše (ANO) vyzvalo, aby jednal se společností Dorna o financování dalších ročníků.

Babiš v reakci uvedl, že s majitelem licence komunikuje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Dodal, že stát zachránil brněnský závod opakovaně a nyní chce dosáhnout toho, aby stát na závod přispíval méně než dosud, nikoli víc. "Budeme chtít, aby české firmy, které mají nějakou souvislost s motocykly, pohonnými hmotami, aby to podpořily," uvedl Babiš v Horním Jiřetíně na dnešní návštěvě Ústeckého kraje.

"V srpnu jsem měla za účasti kraje, města, autodromu i spolku zásadní jednání s Dornou. Požadavkem státu je, aby se na konání MotoGP mohl podílet i soukromý sektor v podobě své prezentace na největší akci v Česku, což doposud nebylo možné. Předpokládám, že autodrom aktuálně zpracovává všechny možnosti prezentace a propagace, které budou nabídnuty soukromému sektoru," sdělila ČTK ministryně Dostálová (za ANO).

Například na financování filmového festivalu v Karlových Varech se podle ní soukromý sektor podílí více než 100 miliony korun. "Jsme přesvědčeni, že 200.000 až 250.000 návštěvníků MotoGP může být zajímavou cílovou skupinou pro mnoho našich podnikatelů," doplnila Dostálová.

Pokud stejnou částku, jakou dnes schválilo zastupitelstvo, uvolní i kraj, bude mít podle Vaňkové spolek na úhradu závazků Dorně a dalším třem menším věřitelům, kterým má platit za služby. Jediným věřitelem zůstane Automotodrom Brno, který spolku pronajímá okruh. Se zástupci Automotodromu bude město a kraj jednat. Automotodrom před letošními závody slíbil, že se bude podílet na nákladech částkou pět milionů korun.

Podle podkladů k zastupitelstvu skončilo hospodaření letošního ročníku na nule, když výnosy i náklady přesáhly 183 milionů korun. Město a kraj musely řešit problémy už při minulém ročníku, kdy akce skončila ve ztrátě 31 milionů korun. Způsobila ji nižší podpora ze strany státu, než jakou spolek očekával. Dostal 39 milionů, požadoval 100 milionů. Část loňské ztráty uhradilo město a kraj, zbytek pokryly peníze spolku, kde byly například i příjmy za lístky na letošní ročník. Tyto peníze tak chybí spolku v letošním roce.

Kvůli tomu kraj zvýšil pro letošní ročník podporu z 20 na 27,5 milionu a město z 10 na 17,5 milionu korun. Letos dal stát na Velkou cenu 55 milionů, stejná částka by měla být i příští rok, kdy se zalistovací poplatek zvedne na 120 milionů korun.