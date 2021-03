Olympijské hry v Tokiu budou, ale bez zahraničních fanoušků

Tokijské hry, které byly loni kvůli pandemii o rok odloženy, se budou konat od 23. července do 8. srpna. V poslední době klesá jejich podpora mezi japonskými obyvateli. Proti účasti fanoušků ze zahraničí se v průzkumu listu Jomiuri vyslovilo 77 procent dotázaných, pro jejich příjezd bylo 18 procent respondentů.

"Byli bychom opravdu rádi, kdyby stadiony zaplnili lidé z celého světa, ale pokud na to nebudeme připraveni a zdravotní situace v Japonsku nebude ideální, způsobilo by to velké potíže i návštěvníkům z ciziny," uvedla nová předsedkyně organizačního výboru her Seiko Hašimotová minulý týden.

Japonsko v současné době nepouští do země cizince s výjimkou těch, kteří mají platné povolení k pobytu. Japonci před příletem do země musejí mít negativní výsledek testu, podstoupit testování na letišti a následně být dva týdny v karanténě.

V zemi dosud zaznamenali přes 441 tisíc případů nákazy a více než 8300 úmrtí s touto nemocí. Sedmidenní průměr nyní činí přes 1000 nových případů nákazy.

V dubnu se má rozhodnout, jak to bude během her s domácími fanoušky. Zahraničním divákům budou organizátoři vracet peníze za již zakoupené vstupenky a vyřešit musí otázku, jak naložit s účastí zahraničních sponzorů.

Přetrvávající epidemie nutí organizátory her k neustálým změnám. Na 25. března je naplánován slavnostní start štafety s olympijskou pochodní ve Fukušimě, který se nakonec uskuteční bez diváků, i když se dosud počítalo s tím, že na místě bude moci být až 3000 fanoušků. Sledování jednotlivých úseků štafety, která zavítá do 47 japonských prefektur, bude možné.

Japonsko, které má přes 125 milionů obyvatel, objednalo podle listu Japan Times 564 milionů dávek vakcín proti koronaviru. Premiér Jošihide Suga se zavázal, že do začátku olympijských her bude mít země dost očkovacích látek pro všechny Japonce.

Odložení olympijských her vyjde pořadatelskou zemi podle dřívějších zpráv na zhruba 61 miliard korun. Do jejich příprav už země investovala 536 miliard korun.