Češi mají na svém kontě rekord, inspirovala je událost z roku 1876

"Výkon Aleše Nejedla a Dušana Macháčka aspiruje na zápis do České knihy rekordů," uvedl David Rafaj z Agentury Dobrý den, která Českou knihu rekordů vydává. Nyní se podle něj kompletují a posuzují všechny podklady, na základě kterých bude rekord oficiálně uznán. Informaci, zda se povedl také zápis do Guinnessovy knihy rekordů, zveřejní organizátoři za několik málo dní.

Chalupa profesionální kariéru ukončil před devíti lety. "Bohužel, zdravotní komplikace mi neumožnily závod dokončit. Kluci tak na sedmou etapu nastoupili už beze mě. Je to obrovská výzva a moc jim ten Guinnessův rekord přeju. Závod rád podpořím i v budoucnu," uvedl po ukončení závodu Chalupa v tiskové zprávě. Padesátiletý veslař má osm medailí ze světových šampionátů včetně stříbrné z olympijských her v Barceloně.

"Chtěl jsem touto cestou představit veslování jako sport rekreační a to se, myslím, povedlo," dodal Chalupa, který vesloval na takzvaném mořském skifu. Macháček i Nejedlo jedou na "klasické" variantě.

Podle autora nápadu veslovat z Prahy do Hamburku Nejedla už čeští veslaři jednou tutéž trasu urazili. "Našli jsme v análech, že v roce 1876 veslaři z Blesku Praha neměli jak s loděmi dojet do Hamburku na tamní regatu, tak tam párová čtyřka s kormidelnicí dojela po vodě. Na regatě navíc skončili druzí, ale už nevíme, jak jeli zpátky do Prahy," popsal historickou událost, která ho inspirovala.

Chalupa už na jaře absolvoval podobnou akci, i když kratší. Z Českých Budějovic dojel až do Prahy při 200 kilometrů dlouhé vzpomínkové cestě po stopách vltavských plavců.

Podle původních plánů se do regaty měli zapojit i profesionální veslaři na osmiveslicích, kteří měli absolvovat prolog a 12 etap. Kvůli malému počtu přihlášených se ale pořadatelé rozhodli kategorii elite zrušit. Spolu s trojicí, která bude veslovat celých 850 kilometrů, se mohou jednotlivci přidat na několik etap. "Chceme jim pro příští rok ukázat, že se to urazit dá a že je ta trasa krásná," dodal Nejedlo.