Faltejsek se stal vítězem Velké pardubické. Popáté vyhrál nejtěžší dostih Evropy, tentokrát s francouzským nováčkem

Celkem šest koní bylo v závěru blízko k tomu, aby se mohly radovat z triumfu na 128. Velké pardubické. Nakonec to ale byl hnědák Tzigane Du Berlais, jenž si to cválal v cílové rovince vnějškem, za ním pak do cíle dorazili postupně Hegnus, Stretton a Zarif. Ribelino, který vyhrál tento závod před třemi lety, přeťal pomyslnou cílovou pásku až jako jedenáctý a byl tak posledním koněm, který do cíle zaběhl. Během závodu totiž dvacetičlenné sportovní pole značně prořídlo, především se tak dělo po Taxisově příkopu, kde skončili čtyři jezdci včetně například žokeje Bartoše.

"Vyhrávám tady, protože dostávám dobré koně, a tohle je hodně dobrý kůň. Věřil jsem, že je to správná volba. Trochu jsem měl strach z půdy, ale on pak dobře zasprintoval," odpověděl tak mimo jiné Faltejsek v cíli České televize čím to je, že ať už jakéhokoli koně dostane, dokáže s ním triumfovat, jak se mu to v posledních letech často daří.

Překážkový dostih Velká pardubická steeplechase (6900 m, šestiletí a starší koně, dotace 5 000 000 Kč):

1. Tzigane Du Berlais (ž. Faltejsek, tr. Tůma, stáj Dr. Charvát)

2. Hegnus (ž. Stromský)

3. Stretton (ž. Garner)

4. Zarif (ž. Romano)

5. No Time To Lose (ž. Váňa ml.)

6. Ange Guardian (ž. Kousek)

Výrok: jistě 3 - hlava - 2 1/2 - 2 1/4 - 4.

Čas: 9:05,56.