Zlato je doma: Martin Šonka je mistr světa Red Bull Air Race

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Splněný sen. Díky stabilním výkonům během celé sezóny je Martin Šonka mistrem světa letecké série Red Bull Air Race, což potvrdili posledním závodem v USA.

Podruhé za sebou rozhodoval šampionát Red Bull Air Race poslední let sezony a v obou případech byl jedním ze dvou bojujících závodníků Martin Šonka. Minulý rok proklouzla závodní i celková výhra českému letci mezi prsty, a nyní tedy chtěl udělat cokoliv, aby se historie neopakovala. Do Fort Worth dorazil na průběžném prvním místě Američan Goulian, ale téměř nepostoupil z Round of 14 kvůli problémům s motorem. S Martinem Šonkou se v přímém duelu střetli v Round of 8 a Američan zaznamenal dvě penalizace.



Šonka tak měl cestu ke zlatu o něco snazší, ale ještě jeden rival zbýval. Aby si zajistil titul, musel Martin ve Final 4 bezpodmínečně porazit Australana Matta Halla a kartami také mohli zamíchat Kirby Chambliss a Ben Murphy."

Američan ani Brit však nezaletěli úplně oslnivé časy, až třetí v pořadí Hall předvedl slušný let, kdy se časomíra zastavila na 53.100s. Na Šonku tak čekalo loňské déjà vu - bezpodmínečně musel zvítězit, byl pod obřím tlakem, ale nakonec se to letos ukázalo ku prospěchu věci.



Český hrdina předvedl fantastický let s časem 52.796s a mohl tentokrát začít slavit.

"Proti loňsku je to úplně jiný příběh a tohle je zcela jistě můj největší sportovní úspěch v životě. Jediné, co je škoda, byla nepřítomnost Mikeyho [Gouliana] ve Final 4, ale byl to skvělý závod, který si všichni užili… A zejména čeští diváci. V posledním letu jsem měl čistou hlavu. Slyšel jsem, že Matt [Hall] zaletěl výborný čas, a tak jsem věděl, že musím ještě víc tlačit a neudělat žádnou chybu. A to se povedlo a já nemůžu být šťastnější!"

A radost mohli mít také domácí fanoušci. Závod se letěl nad Texas Motor Speedway, tedy „doma“ u Texasana Chamblisse, který se umístil za Šonkou a Hallem. A po vyhlášení výsledků podniku ve Fort Worth už přišlo na řadu očekávané uzavření sezony, kde na Šonku, Halla a Gouliana čekala největší sprcha šampaňským roku 2018.

Konečné pořadí šampionátu Red Bull Air Race 2018:



1. Martin Šonka (CZE) 80 bodů

2. Matt Hall (AUS) 75 bodů

3. Michael Goulian (USA) 73 bodů

4. Mika Brageot 41 bodů

5. Yoshihide Muroya (JPN) 40 bodů

6. Kirby Chambliss (USA) 34 bodů

7. Ben Murphy (GBR) 29 bodů

8. Pete McLeod (CAN) 27 bodů

9. Juan Velarde (ESP) 24 bodů

10. Nicolas Ivanoff (FRA) 22 bodů

11. François Le Vot (FRA) 22 bodů

12. Matthias Dolderer (GER) 17 bodů

13. Petr Kopfstein (CZE) 16 bodů

14. Cristian Bolton (CHI) 12 bodů