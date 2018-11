Máte rádi sportovní sázení: Díky těmto radám přestanete prohrávat

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Samozřejmě, i kurzové sázení je otázkou náhody a spousty štěstí. Přesto je třeba říct, že většinou lze najít systém, který vám poté pomůže. Zkušený sázkař si je vědom toho, že smolná prohra může přijít, ale musí být vyvážena několika jistými výhrami. Rozumné sázení se při troše štěstí může stát velmi solidní obživou. Musí se to ovšem umět. Co všechno tedy brát v potaz? Několik rad vám dáme v následujících řádcích a třeba se vám začne maximálně dařit.

Minimalizujte počet příležitostí

Máte-li na tiketu větší množství zápasů, zvyšuje se vám samozřejmě potenciální výhra. To je na jednu stranu vynikající, nicméně na stranu druhou je zapotřebí podotknout, že se snižuje pravděpodobnost vašeho úspěchu. Prostě a jednoduše je vhodnější vsadit vyšší sumu na minimální počet příležitostí, a to klidně i na jednu jedinou. Jde o velmi jednoduchou matematiku, která jasně dokladuje to, jak sázet na sport co nejvýhodněji.

Přehled v daném sportu jako velké plus

Vsázíte na šipky či americký fotbal? Asi ano, nicméně vaše úspěšnost nejspíše nebude excelentní, jelikož se ve sportech příliš nevyznáte. Vsázet pouze na základě nějakého hezkého jména anebo toho, že je daný tým dlouhodobě úspěšný, se nevyplácí. Ideální je soustředit se přímo na odvětví, která jsou vám velmi dobře známá, máte v nich přehled a zkrátka víte, kdo má jakou dlouhodobou výkonnost.

Přečtěte si veškeré dostupné informace

Doby, kdy existovalo minimální množství různých statistik a skoro žádné zápasy nedávali v televizi, jsou již dávno pryč. V současné době se stačí podívat na internet a najdete tady obrovské množství různých statistik, kde se přímo věnují dlouhodobé úspěšnosti konkrétního závodníka, případně celého týmu. Uděláte si tak jasný obrázek o tom, kam byste měli své peníze vložit, aby se vám všechno vrátilo, a vy jste ještě vydělali.

Opisování povoleno

Jistě si vzpomenete na školu, kdy jste se snažili opsat od souseda co nejvíc informací při písemce. Když vás při tom nikdo nechytil, měli jste vyhráno. U sázení je opisování povoleno. Je ovšem zapotřebí dát pozor na to, od koho vlastně opisujete. Profi sázkaři dávají většinou nahlédnout pod pokličku svého řemesla jen velmi málo a omezenému počtu lidí. Také to samozřejmě nedělají zadarmo. Mnohé analýzy přímo online na webech různých sázkových kanceláří mohou být do značné míry zkreslené. I nejlepší sázkové kanceláře nabízejí tipy, jež rozhodně nemusejí být zaručené!

Peněžní limit jako nutnost

Určitě si přesně stanovte budget, který můžete za dané období prosázet. Pomůže vám to mít vlastní finance pod dokonalou kontrolou. Určitě si také nechejte vlastní rezervu při sázení. Nikdy byste neměli mít možnost vsadit tolik peněz, aby vám na účtu už nezbylo vůbec nic. Ano, samozřejmě kredit můžete velmi jednoduchým způsobem dobít znovu, nicméně je zbytečné dostávat se až na úplné dno.

Vyberte tu správnou sázkovou kancelář

Může se tát, že mají jednotlivé sázkové kanceláře podobné kurzy, nicméně to je tak všechno. Podmínky pro sázení se u nich liší. Začít bychom mohli třeba takovými vstupnímu bonusy. Ty mohou být nemalé a často se pohybují v řádu několika tisíců korun. Výborné jsou i bonifikace, jež se vztahují přímo ke konkrétním sázkám. U mnohých sázkových kanceláří lze získat i bonusové body, se kterými lze následně uskutečňovat sázky.

18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!