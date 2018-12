MS ve florbalu: Češi na medaile nedosáhli. V souboji o bronz padli se Švýcarskem

Duel začal ale pro český tým nadějně. Z kraje zápasu měli několik příležitostí, blízko ke vstřelení úvodní branky měli Delong, Curney i Beneš, byli to ale reprezentanti země helvétského kříže , kteří jako první otevřeli účet zápasu. Stalo se tak v 9. minutě, kdy Veltšmíd ztratil balónek, ke kterému se následně dostal Matthias Hofbauer a byl to právě tento nejproduktivnější hráč v historii florbalových MS, který překonal gólmana Součka. Zanedlouho měl k dispozici po Bischofbergerově vyloučení český tým početní výhodu, ale tu využít nedokázal, naopak to byli ve 14. minutě opět Švýcaři, jež skórovali. Nešťastn si tehdy do vlastní sítě srazil balónek Kisugite a bylo to 0:2.

Na tolik toužený gól z českých holí si museli čeští fanoušci počkat do 19. minuty. Po spolupráci s Benešem mohl nejprve zamířit do branky Garčar, ovšem ten ještě švýcarskou svatyň minul, naštěstí se ale míček odrazil zpátky před branku tak příhodně, že k němu měl blízko dorážející Rýpar a tentak bekhendem vyrovnal na 1:1. Ještě než florbalisté odešli na první pauzu do kabin, mohl po Součkově výhozu Dóža vyrovnat, Pascala Meiera ale nepřekonal.

Srovnat krok se Švýcary se české reprezentaci podařilo ve 34. minutě, kdy se přečíslení povedlo využít Ondruškovi. Za chvíli však mohli jít hosté opět do vedení, kdyby ve vyložené šanci vstřelil branku Christoph Meier, proti němu ale byl úspěšný Souček. Šestatřicet vteřin před koncem druhé třetiny se to ale přeci jenom nakonec Švýcarům povedlo. Tehdy přesně k tyči zakončil Braillard.

Ten byl i u poslední gólové akci Švýcarů, když přihrával pozdějšímu střelci Riediovi, jenž tak tedy zvýšil na konečných 4:2. Ke změně stavu pak nepřispěla ani česká hra bez gólmana a tak si z celkových sedmi vzájemných duelů těchto soupeřů o bronz, popáté k tomuto cennému kovu došli Švýcaři.

Mistrovství světa florbalistů v Praze - o 3. místo:

Česko - Švýcarsko 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 19. Rýpar (Garčar), 34. Ondrušek (Dóža) - 9. Känzig (Hofbauer), 14. vlastní Kisugite, 40. Braillard (Mendelin), 47. Riedi (Braillard)