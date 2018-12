Žádné překvapení. Sportovcem roku se stala s rekordním náskokem Ester Ledecká

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

„Splnila jsem si další velký sen. Vždyť se stačí podívat, kolik velkých postav českého sportu se stalo nejlepším sportovcem přede mnou a kolika se to nikdy vůbec nepodařilo," uvedla sportovní obojživelnice poté, co od předsedy Klubu sportovních novinářů Zdeňka Pavlise převzala titulu Sportovce roku.

Ani sama závodnice nevěřila tomu, s jakým náskokem tuto tradiční anketu vyhrála před druhou rychlobruslařkou Martinou Sáblíkovou. Náskokem 759 bodů překonala i legendu Věru Čáslavskou, držitelku čtyř zlatých a dvou stříbrných z olympijských her v roce 1968. Svým letošním triumfem překonala dosavadní rekord, jež měla dosud v držení tenistka Petra Kvitová. Ta totiž v roce 2011 tuto anketu vyhrála s náskokem menším o 23 bodů.

Nebylo to poprvé, co si Ester Ledecká došla v této anketě pro nějaké vítězství. V letech 2013 a 2015 totiž triumfovala v kategorii Junior roku. V minulém roce se pak poprvé probojovala do první desítky, když se umístila na 5. pozici. A zatímco díky tomu tak loni mimo jiné získala i finanční bonus ve výši 120 000 korun, nyní se může těšit ze čtvrtmilionové finanční odměny.

Díky Ledecké poprvé v této anketě vyhrál někdo se věnuje nejen snowboardu, ale i alpskému lyžování. Žádný snowboardista, ani alpský lyžař zkrátka nikdy před tím korunu pro Sportovce roku nezískal. V minulosti už se však podařilo anketu vyhrát klasickému či akrobatickému lyžaři.

Pouze 17 novinářů nehlasovalo pro Ester Ledeckou jako vítězku, zajímavější byl boj o místa za ní

Dominanci Ester Ledecké v letošním ročníku Sportovce roku potvrzuje i fakt, že ve druhém kole z 244 hlasovacích lístků jen na sedmnácti z nich nebylo uvedno jméno Ester Ledecké na prvním místě. Osm hlasujících se například vyjádřilo tak, že by si jako vítěze letošní ankety představovala v osobě akrobatického pilota Martina Šonku, čtyři z nich zase uvedli na prvním místě tenisový pár Barbora Krejčíková-Kateřina Siniaková. Ve dvou případech se na prvním místě objevil hokejista David Pastrňák a vždy po jednom se na nejvyšší příčce objevila jména Martina Sáblíková, Veronika Vítková a Petra Kvitová.

Zatímco náskok Ledecké před zbytkem je všeříkající, za ní už to jasné nebylo. Rychlobruslařka Martina Sáblíková skončila na druhém místě o jednadvacet bodů před biatlonistou Michalem Krčmářem, šestému Šonkovi pro změnu na pátou Vítkovou chybělo 24 bodů, přičemž o 34 bodů porazil sedmou Erbanovou. Ta zase měla pouze osmibodový náskok před osmou Evou Samkovou.

V týmové kategorii pak zvítězil taktéž celkem očekávaně fedcupový tým nehrajícího kapitána Petra Pály, který letos získal triumf ve Fed Cupu. Na druhém místěse umístili basketbalisté ČR, třetí pak skončila hokejová brněnská Kometa.

V juniorské kategorii pak zaujala plavkyně Barbora Seemanová.

Výsledky ankety Sportovec roku 2018:

1. Ester LEDECKÁ - snowboarding, alp. lyžování, 2034 bodů, odměnńa 250 000 korun

2. Martina SÁBLÍKOVÁ - rychlobruslení, 1275 b., 200 000 korun

3. Michal KRČMÁŘ - biatlon ,1254 b., 170 000 korun

4. David PASTRŇÁK - hokej, 1090 b., 140 000 korun

5. Veronika VÍTKOVÁ - biatlon, 1023 b., 120 000 korun

6. Martin ŠONKA - letecká akrobacie, 999 b., 100 000 korun

7. Karolína ERBANOVÁ - rychlobruslení, 965 b., 80 000 korun

8. Eva SAMKOVÁ - snowboarding, 957 b., 70 000 korun

9. Barbora KREJČÍKOVÁ a Kateřina SINIAKOVÁ - tenis, 939 b., 60 000 korun

10. Petra KVITOVÁ - tenis, 840 b., 50 000 korun

Anketa o nejlepší Kolektiv roku:

1. fedcupové družstvo ČR, 532 b., odměna 100 000 korun

2. basketbalisté ČR, 406 b., 80 000 korun

3. hokejisté HC Kometa Brno, 262 b., 60 000 korun