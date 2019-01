Světová antidopingová agentura uspěla. Od Ruska dostala potřebná data

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

New York - Žádala o ně podruhé. Nyní Světová antidopingová agentura (WADA) s žádostí uspěla a může tak jít o průlom v kauze podezření z ruského dopingu. Řeč je o datech z moskevské laboratoře, která by mohla vnést nové světlo do vleklého zmiňovaného případu. Po jejich důkladném prověření může WADA sáhnout k sankcím na jednotlivé ruské sportovce. Stejně tak je ve hře i to, jak to bude dál s Ruskou antidopingovou agenturou (RUSADA).