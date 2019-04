Válka maratonců: Farah tvrdí, že byl okraden v Gebrselassieho hotelu

Gebrselassie vlastní v Etiopii hotel, kde elitní běžci pobývají při soustředěním v tamní vysoké nadmořské výšce. Čtyřnásobný olympijský vítěz na dráze a evropský rekordman v maratonu Farah tvrdí, že ho tam okradli v přepočtu o více než 3000 dolarů (asi 69.000 korun), dva telefony a hodinky.

Zklamal ho přístup bývalého etiopského vytrvalce. "Hotel vůbec nic neudělal, tak jsem zavolal policii. Přišli, prohlídli si to a odešli. Pak řekli, že zatkli pět lidí, ale zase je propustili. Pak jsem poslal Hailemu zprávu, co se stalo, ale ani neodpověděl. Vůbec nic neřekl. Neobtěžoval se s odpovědí, přestože je to jeho hotel. Jenom jsem chtěl, aby převzal odpovědnost za to, že se mi ty věci vrátí," postěžoval si Farah britskému listu Guardian.

Robbery in #AddisAbaba soured relations between two #African legends #HaileGebreselasie & #MoFarah. MoFarah's not paying his hotel bill is not expected of him but it is very sad to hear that he is robbed in a city he frequents & does his trainings!! https://t.co/7QRF5HyprB