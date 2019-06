Bývalou baseballovou hvězdu Ortize postřelili, musel na operaci

Ortize postřelil muž v neděli před devátou hodinou večerní v baru v Santo Domingu. Pachatel se k němu přiblížil zezadu a zblízka ho trefil do spodní části zad.

"Je po operaci ve stabilizovaném stavu. Odpočívá. Big Papi tady bude ještě dlouho," řekl médiím Ortizův otec Leo.

Translation: One of the doctors involved in David Ortiz has just reported that he is out of danger. https://t.co/Y7gLqfQKCI