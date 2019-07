Tour de France, 1. etapa: Hned na úvod senzace. Žlutý dres oblékl po 30 letech Nizozemec

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

V sobotu se cyklističtí fanoušci konečně dočkali startu dalšího, v pořadí již 106. ročníku nejslavnějšího cyklistického závodu světa Tour de France. Právě tento ročník si připomíná nejen sto let od doby, kdy se poprvé vítězové etap opblékají do žlutého dresu, ale především je to půlstoletí od první triumfu legendárního belgického jezdce Eddyho Merckxe a i proto právě tento ročník Tour začal v hlavním městě Belgie, tedy v Bruselu. A nejen, že zde první etapa začínala, ona zde i končila a končila zde spurtem, na který se bude ještě dlouho vzpomínat. Pár metrů před cílem se totiž zdálo, že by snad tuto etapu mohl vyhrát Slovák Peter Sagan, nakonec ho ještě těsně před cílem stihl předjet nečekaně Nizozemec Mike Teunissen. Při tom měl být on rozjížděčem pro krajana Visma Dylana Groenewegena, ten se ale pouhých 1,5 kilometru před cílem dostal do hromadného pádu.