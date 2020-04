Atletická sezóna v Česku začne mítinkem na Kladně. Doufá se i v republikové mistrovství

První tuzemská atletická akce by se měla konat na kladenském stadionu Na sletišti, kde tak bude závodit například Barbora Špotáková, Tomáš Staněk či Pavel Maslák. A nebudou to jediná jména z české atletické špičky, které Kladno 1. června přivítá. "Uvědomujeme si, že atleti trénují proto, aby závodili a na nás, co v atletice pracujeme je, abychom jim to umožnili. Ta akce by měla být průsečíkem všech věkových kategorií," řekl Varhaník a pokračoval: "Zároveň budeme virtuálně propojeni s dalšími zhruba sto místy, kde by měly probíhat mikrozávody v mantinelech současných protiepidemiologických opatření."

Stejně jako další velké sportovní akce, tak i tato aletická bude muset počítat s omezeným počtem osob. Dosud atletický svaz počítá s maximálním počtem 50 osob, tento fakt se může změnit, pokud vláda přistoupí ke změně v tomto ohledu. "Na Kladně připravujeme tři disciplíny, kouli mužů, oštěp žen a závod mužů na 300 metrů. To případně něčím doplníme. Ale už teď je to dvakrát osm závodníků v technických disciplínách a šest běžců, k tomu rozhodčí, pořadatelé a štáb ČT," prozradil Varhaník.

Na takový start tuzemské atletické sezóny se samozřejmě těší a vítá to řada českých atllterů, nevyjímaje koulaře Tomáše Staňka. "Snažíme se maximálně trénovat i přes veškeré zákazy a omezení. A když slyšíte, že vám ruší jeden závod za druhým, tak to není nic příjemného. Takže to vítám, protože budeme mít konečně možnost ukázat, co jsme natrénovali," nechal se slyšet trojnásobný medailista z halových šampionátů. Očekávání však ale žádná nemá. "Je to první závod, v nových podmínkách a po úplně jiné přípravě, než na kterou jsem zvyklý. Takže těžko můžu říct, že hodím někam bůhvíjak daleko," řekl.

Akce konající se 1. června na Kladně nese název "Spolu na startu". Libor Varhaník připomíná, že tou to pro tuzemskou atletiku celé začíná. "Pevně doufáme, že sezona začne už 25. května, aby si atleti měli šanci vyzkoušet podmínky před tím ostrým startem. Plánujeme sérii šesti takových mikromítinků, které by měly dát šanci zejména reprezentantům prověřit jejich formu. Pět bude klasických a jeden vícebojařský," věří šéf české atletiky.

Ten je optimistický také, co se týče druhé poloviny. "Až se doufejme o prázdninách ještě více uvolní pravidla, tak uvidíme, jak budeme postupovat dál. Ale pořád věřím, že stihneme hlavní část sezony včetně mistrovství republiky," zakončil.