Česko ztrácí medailovou naději. Překážkářka Hejnová se nezúčastní Her v Tokiu

Svou účast na letošních olympijských hrách v Tokiu si zajistila již před dvěma lety, kdy splnila ostrý limit mezinárodní federace. A přestože tedy letos nenastoupila ani do jednoho závodu, Český atletický svaz ji i tak zařadil do olympijského týmu. Světová šampionka z let 2013 a 2015 se již dříve nechávala slyšet, že je dost možná její neúčast na olympiádě a to třebab tehdy, když se odhlásila z mistrovství republiky.

"Kvůli achilovce jsem nemohla v posledních týdnech skoro chodit, natož pořádně trénovat. Neříká se mi to lehko, ale rozhodla jsem se, že nebudu závodit v Tokiu. Už se cítím výrazně líp, ale abyste reprezentovali na olympijských hrách, musíte být v top formě. A v ní nejsem," uvedla ve svém čtvrtečním prohlášení Zuzana Hejnová na Facebooku.

Podle svých slov by nebyla pod pěti kruhy konkurenceschopná. "Je mi to líto, strašně jsem se těšila. Ale jsem realista a jen tak na výlet nechci jezdit. Všem našim sportovcům držím palce a přeju jim, ať přivezou svůj výsledek snů. Já se teď soustředím na to, abych byla co nejdřív fit," pokračovala atletka, kterou trénuje Dana Jandová.

Rozhodně se ale nejedná o konec kariéry, končit by totiž chtěla úplně jinak. "Kariéru ještě nekončím, zkusím závodit. Děkuju všem, co za mnou stojí a podporují mě, vážím si toho," dodala Hejnová.

Ta mimohodem v minulosti startovala na Letních olympijských hrách hned třikrát, přičemž největší úspěch pod pěti kruhy zaznamenala v Londýně 2012, kde získala bronz. Na posledních Hrách v Riu de Janeiro pak skončila těsně bpod stupněmi vítězů čtvrtá.