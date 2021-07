Český olympijský výbor se přiznal. Při letu do Tokia se porušovala opatření

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Při letu do dějiště letošních Letních olympijských her v Tokiu česká olympijská výprava převážně porušovala protikoronavirová opatření. Právě to zjistil server Seznam Zprávy, jenž přišel s tím, že Český olympijský výbor (ĆOV) mimo jiné taktéž poslala do Tokia nenaočkovaného lékaře.