Čeští basketbalisté vstoupili do olympijského turnaje vítězně. Írán ale duel zdramatizoval

Poprvé po 41 letech se v neděli ráno středoevropského času představil český mužský basketbalový národní tým pod pěti kruhy a bylo tak proto na svěřenci kouče Ginzburga znát, že byli trochu nervóznější. Ta ale postupně vymizela, když se Češi neustále snažili dostat se do dobrých střeleckých pozic a když už se jim to podařilo, dokázali tyto šance proměnit a za chvíli si tak vybudovat slušný náskok.

Protože v úvodu druhé čtvrtiny k tomu všemu český tým přidal ještě dobrou defenzivu, nemohlo tehdy nikoho překvapit, že se na poločasovou přestávku do kabin odcházel za jasného českého vedení 46:30. Takový náskok si vypracovali Češi i díky tomu, jak jim vycházeli rychlé protiútoky. Opravdu se zdálo, že jsou už Íránci nalomení tak, že by nemuseli duel nikterak více zdramatizovat, ale opak byl nakonec pravdou.

Pomohly k tomu výrazně české ztráty míče, kterých natropil tým kolem Tomáše Satoranského za celé utkání hned patnáct a stejně tak se ke slovu přihlásila i íránská zónová obrana, přes kterou se Češi jen těžko dostávali. I proto si postupem času největší hvězda týmu Satoranský přestával věřit v útoku, ale i přesto na něj kouč Ginzbrug nadále sázel a nadále tak byl na palubovce k vidění. Česká hra se ale nijak zvlášť nelepšila, navíc přicházely chyby pod košem, stejně jako nepřesná střela z dálky. Český náskok se tam rázem ztenčil a pět minut před koncem Češi vedli už jen 69:61.

Čechům nenapomáhal ani ten fakt, že střel za tři body nebylo během duelu mnoho, vždyť jich proměnili pouhých šest z celkových třiceti pokusů. Problémy pak čechům dělal i íránský pivot Haddádí, na kterého soupeř sázel především. Tento zkušený šestatřicetiletý obr měřící 218 centimetrů se běem zápasu postaral hned o patnáct bodů. Na co se pozápasové analýzy českého realizačního týmu jistě zaměří bude pak i zábvěr zápasu, jelikož během poslední desetiminutovky inksoval více bodů, než za celé předešlé dvě čtvrtiny a česká kontrtola zápasu byla rázem tatam.

A tak to byl nakonec Schilb, jenž už se na český zmar nechtěl dívat a přidal tak v závěru dva důležité koše. Ovšem ani to nenapomohlo k nějakému výraznějšímu vítězství, které by více pomohlo Čechům k větší šanci na postup do čtvrtfinále, při kterém bude svou roli hrát i celkové skóre.

Připomeňme, že olympijský turnaj v Tokiu hraje hned 12 basketbalových národních týmů rozřazených po čtyřech do tří skupin. Kromě prvních dvou týmů, které postupují do čtvrtfinále automaticky, totiž do vyřazovacích bojů postoupí i dvě nejlepší mužstva ze třetích míst.

Olympijský turnaj basketbalistů - skupina A (25.7.2021):

Česko - Írán 84:78

Nejvíce bodů: Auda 16, Schilb 12, Veselý 11, Balvín 9, Jelínek 7 – Jakchalidekordí 23, Džamšidijafarabadí 16, Haddádí 15, Chabbahramí 8, Kazemí 5. Rozhodčí Kallio (Kan.), Beker (Austr.), Yilmaz (Tur.), trestné hody 18/12:17:10, trojky 6:6, hráno bez diváků, čtvrtiny 25:19, 21:11, 21:16, 17:32