Čeští florbalisté si na MS zahrají o bronz. V semifinále neudrželi náskok dvou branek

Pikantní duel to byl především pro kouče českého národního týmu, kterým je totiž Fin Petri Kettunen. Právě ten mohl být po první třetině naprosto spokojen se svými svěřenci, jelikož ti po ní vedli 2:0 zásluhou přesných tref Adama Hemerky a Marka Beneše.

A to i přesto, že v úvodu měli Seveřané jednoznačnou převahu, ze které však vzešel pouze rána do břevna v 5. minutě a to z hokejky Justuse Kainulainena. Následně musel být ošetřován český gólman Lukáš Bauer, na jehož hlavu nepřjemně spadl Jonne Junkkarinen. Protože toho ale ze své úvodní převahy Finové mnoho nevytěžili, Češi střelecké nemohoucnosti soupeře dokázali naopak využít. Nejprve tedy Filip Forman zpoza finské svatyně bekhendem přihrál Hemerkovi a ten pak dokázal překonat Kaltiainena i přesto, že mu dýchal na záda obránce Kainulainen. Za chvíli tu byla brejková situace, do které se dostal Jiří Besta a následně si Češi zahráli přesilovku, kterou dokázali naplno využít. Marek Beneš v ní totiž zužitkoval nejlepším možným způsobem přihrávku kapitána Toma Ondruška.

Druhá třetina začala zakončením zblízka v podání Kivilehta, ale ten tehdy neuspěl. Poté e čeští hráči snažili co nejdéle držet balónek na svých hokejkách, aby se tak soupeř nedostal do nebezpečných kombinací. Když běžela 29. minuta, kapitán Ondruška zahájil akci, kterou nakonec střelou mimo zakončil Adam Delong. To nakoec Čechy mrzelo, neboť ve 33. minutě se na druhé straně radoval po přesné trefě k pravé tyči Justus Kainulainen, 1:2 pro Česko. Přestože pak český muž s maskou Bauer dělal co mohl, například vychytal Villeho Lastikku, ve 38. minutě se stejně domácím podařilo vyrovnat na 2:2. To totiž Matyáš Šindler rozehrával tak nešťastně, že se za českou brankou k míčku dostal Lastikka, nahrál na levou stranu Kotilainenovi a ten měl se zakončením do prazdné branky jednoduchou práci.

Zatímco v úvodu druhé třetiny měli šanci Finové, tu třetí začali aktivně Češi. Hemerka přihrál tehdy Marku Benešovi, ovšem ten svou možnost v gól nepřetavil. Beneš pak byl ve 44. minutě vyloučen, naštěstí ale Finové přesilovku nevyužili. Své šance měli na české straně Šindler s Delongem, na té finské zase Heikkilä a Lastikka. Až když do závěrečné sirény zbývalo 49 sekund, se Finům podařilo vstřelit vítěznou branku. Z pravé strany se totiž rozhodl vypálit Johansson, jenž tak přesně vymetl protější orní roh české branky a bylo vymalováno. Češi se snažili sice uspět v závěrečné power-play ale marně a tak budou v sobotu hrát pouze o bronz.

Mistrovství světa florbalistů v Helsinkách (10.12.2021):

Semifinále:

Finsko - ČR 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 33. J. Kainulainen (Pylsy), 38. Kotilainen (Lastikka), 60. S. Johansson (Väänänen) - 14. Hemerka (F. Forman), 16. Marek Beneš (Ondrušek