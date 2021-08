Čeští oštěpaři Veselý s Vadlejchem postoupili do finále, závodit začali i desetibojaři

Stejně jako před pěti lety pod pěti olympijskými kruhy v Riu, tak tentokrát i v Tokiu bude mít český oštěp mezi muži ve finále hned dvojí zastoupení. Postoupil jak Vítězslav Veselý, tak i Jakub Vadlejch, kteří si v kvalifikaci vylepšili své osobní rekordy. Zatímco Vadlejchův nejdelší pokus byl ten poslední a měřil 84,93 metru, čímž se tak dostal na čtvrtou pozici, Veselému se sice nepodařilo přehodit kvalifikační limit, ale díky hodu dalekému 83,04 metru se umístil na postupovém osmém místě.

Jakub Vadlejch měl při tom dost namále se svým postupem, neboť první dva pokusy mířily jen těsně za postupovou hranici a vypadalo to, že do finále nakonec nepostoupí. Účast v něm mu tedy zajistil až poslední třetí pokus. Jak ale sám prozradil, nic zvláštnho jinak při tom třetím pokusu neudělal. "Udělal jsem skoro to samé, jenom o trošičku líp. Opravdu k tomu nejde říct nic. Nastavení těla, hlavy bylo úplně stejné jako první dva hody, ale chyběl nějaký milimetr, malé počkání levé ruky. Jsou to opravdu milimetry, mikrometry a udělá to v tomhle případě šest metrů," komentoval svůj výkon po kvalifikaci.

Pro jeho kolegu Veselého bude účast v tokijském finále již čtvrtou olymipjskoub finálovou účastí, jelikož poprvé se pod pěti kruhy ve finále oštěpu objevil už v Pekingu v roce 2008. Čtyři roky na to v Londýně pak vybojoval bronzovou medaili, jenž dostal se zpožděním poté, co byl Ukrajinci Oleksandru Pjatnycjiovi zjištěn doping. Že by mohl postup do finále vyjít i tentokrát, tak nad tím Veselý přemýšlel už při tréninku, kdy se mu dařilo. "Určitě vám to dá klid, když víte, že máte něco v kapse a můžete to vytáhnout. Jsem spokojený. Hlavně ta kvalifikace, to vždycky člověk nikdy neví, co se uděje. A vyšlo to," řekl Veselý.

Čeští desetibojaři zatím na chvostu průběžného pořadí

Kromě oštěpařů se čeští atleti v rámci středečního dopoledního programu představili ještě v mužském desetiboji, kde se ukázali hned dva reprezentanti Adam Sebastian Helcelet a Jiří Sýkora. První disciplínou, kde se desetibojaři představili, byla stovka. Nejrychleji ji absolvoval Warner s časem 10,12, jenž byl tak o dvě setiny lepší než při desetiboji, kterého se zúčastnil v Götzisu. Helcelet pak absolvoval stoku v čase 11,06 sekundy, což ho řadilo na celkové průběžné 18. místo, Jiří Sýkora pro změnu doběhl do cíle v čase 11,18 sekundy a po stovce byl tak dvacátý.

V následném skokuk do dálky oba Češi zůstali daeko za očekáváními, když Helcelet skočil 716 a Sýkora pak 703 centimetrů. Bronzový medailista z posledních Her v Riu Warner zaznamenal skok daleký 824 centimentrů a nedával tak svým soupeřům prakticky žádnou šanci ho dostihnout. Pokud by Warner skákal pouze skok do dálky, takovýto skok by mu vynesl bronz.

Následoval vrh koulí. V ní Helcelet hodil kouli k 14,99 metrům, díky čemuž se tak v průběžném pořadí posunul na šestnáctou příčku. To jeho kolega Sýkora zůstal i po této disciplíně na svém. Warner pak vrhnul kouli k 14,80 metrům, čímž tak vylepšil o půl metru svůj výkon z Götzisu. Co se týče světového rekordmana Francouze Kevina Mayera, tak ten zatím figuruje na čtvrté pozici se ztrátou 304 bodů.

Warnholm v sukních. Po mužské čtvrtce i ta ženská přinesla světový rekord

Poté, co v mužském závodě na 400 metrů překážek zazářil svým fenomenálním během Nor Karsten Warnholm, se v Tokiu přepisovali historické tabulky i v ženské čtvrtce s překážkami. Postarala se o to Američanka Sydney McLaughlinová, která do cíle doběhla v novém světovém rekordu 51,46. Druhá za ní byla její krajanka Dalilah Muhammadová, třetí Nizozemka Femke Bolová zaznamenala nový evropský rekord díky času 52,03.