Další čeští atleti se představili v Tokiu. Mílařky postoupily, Vrzalová končí

Co se týče rozběhu, v němž figurovala Kristiina Mäki, tak v něm samozřejmě byli i účastnice s daleko lepšími časy, než se kterým se mohla chlubit česká reprezentantka. To jí však nebránilo nikterak k tomu, aby se o postup do finále v závodu na 1500 metrů poprala až do konce a poprala se o něj nakonec úspěšně. Skončila v něm totiž šestá s časem 4:04,55, což tak znamenalo, že si o dvě sekundy dokázala vylepšit svůj dosavadní osobní rekord. Stalo se tak navíc sedm měsíců po porodu jejího syna.

"Přála jsem si, ať se běží buď rychle, nebo ať postoupím. Asi jsem si to nějak vymodlila. Poslední tréninky a soustředění tomu odpovídalo. Říkala jsem si, že když to nějak nezkazím, tak by to mělo vyjít," uvedla Mäki po svém rozběhu a bvěří tak, že v následném semifinále předvede ještě lepší výkon.

Ve druhém rozběhu se pro změnu představila další česká reprezentantka Diana Mezuliáníková, která taktéž nakonec postoupila z poslednho postupového šestého místa a taktéž poté, co překonala svůj rekord. I přesto, že během závodu upadla, nakonec zaznamanala čas 4:05,49 a na první Nizozemku Sifan Hassanovou ztratila pouhých 32 vteřin. "Poslední třístovku se mi zdálo zvláštní, jak vepředu jsem. Čekala jsem, že budeme spolu bojovat víc, ony se ukázaly skoro až na šachovnici. Nebyla jsem si úplně jistá, neměla jsem vypočítáno, jestli jsem na těch postupových příčkách, takže jsem čekala až na tabuli. Pak jsem se radovala, že to vyšlo aspoň na to poslední postupové místo," uvedla Češka po závodě.

Následoval třetí rozběh, který byl nakonec ze všech nejrychlejší, na což doplatila poslední česká účastnice na této distanci Simona Vrzalová. Té se tak totiž nedařilo držet nasazené tempo a postupem čadu se propadla až na poslední pozici, přičemž do cíle dorazila v čase 4:19,46. To vítězka tohoto rozběhu Keňanka Faith Kipyegonová zaznamenala čas 4:01,40.

"Celá sezona byla špatná a tak vypadal i dnešní závod, prostě bída, vůbec mi to neběhá, úplná katastrofa. Byla jsem i na krvi a nic" říkala po svém nneúspěšné rozběhub Vrzalová, která třeba na světovém šampionátu v Berlíně v roce 2018 skončila pátá.

Letní olympijské hry - atletika (2.8.2021):

Finále:

Muži:

Dálka: 1. Tentoglu (Řec.) 841 (druhý pokus 815), 2. Echevarría 841 (809), 3. Massó (oba Kuba) 821, 4. Cáceres (Šp.) 818, 5. Harrison (USA) 815, 6. Hašioka (Jap.) 810, 7. Montler (Švéd.) 808, 8. Randazzo (It.) 799

Ženy:

100 m př. (vítr -0,3 m/s): 1. Camachová-Quinnová (Portor.) 12,37, 2. Harrisonová (USA) 12,52, 3. Tapperová (Jam.) 12,55, 4. Amusanová (Nig.) 12,60, 5. Visserová (Niz.) 12,73, 6. Charltonová (Bah.) 12,74, 7. Cunninghamová (USA) 13,01, 8. Andersonová (Jam.) 13,24

Rozběhy a kvalifikace:

Ženy:

1500 m: 1. Kipyegonová (Keňa) 4:01,40, ...13. Mäki 4:04,55, 22. Mezuliáníková 4:05,49 - postoupily do semifinále, 41. Vrzalová (všechny ČR) 4:19,46 - nepostoupila do semifinále