Další sportovní tresty pro Rusko: Poláci nechtějí hrát baráž, Král chce zrušit zápasy

O tom, že Polsko na úvod baráže o fotbalové MS, která se uskuteční koncem března, nebude hrát proti Rusku, uvedl šéf polského fotbalového svazu Cezary Kulesza na svém twitterovém účtu. "Dost řečí, je čas jednat. Vzhledem k eskalaci agrese Ruské federace na Ukrajině tým Polska neplánuje odehrát zápas play-off proti týmu Ruska. Jednáme se švédskou a českou federací, abychom předložili FIFA společné stanovisko," uvedl konkrétně.

Jak to s úvodem baráže bude nakonec dál, o tom musí rozhodnout Mezinárodní fotbalová federace FIFA. Paradoxně by takovým řešením mohlo být i kontumační vítězství Ruska a jeho automatický postup do finále baráže. Pravděpodobně by se mělo ale spíše uvažovat o vyřazení Ruska ze soutěže.

Duel Polsko vs. Rusko má být na programu 24. března, stejně jako druhý duel Švédsko vs. Česko. Vítězové těchto delů pak půjdou ve finále proti sobě. Pokud by snad Rusko postoupilo dál, podl původních plánů byb se finále hrálo právě v Rusku.

I tato možnost ale stojí na vodě vzhledem k pátečnímu rozhodnutí Evropské fotbalové unie UEFA o tom, že ukrajinské a ruské týmy budu hrát své domácí zápasy na neutrální půdě.

Český hokejový bojkot duelů s Ruskem

K dalšímu trestu pro ruský sport se odhodlává vedení Českého hokeje v čele s Tomášem Králem. Ten chce na pondělním mimořádném jednání výkonného výboru navrhnout zrušní vzájemných duelů Česka s Ruskem na následujících mezinárodních akcích. „Tomáš Král na něm navrhne okamžité zrušení dvoustranných reprezentačních akcí s účastí hokejistů Ruské federace," píše se v sobotní tiské zprávě zveřejněné na svazovém webu a pokračuje se v něm: „Zároveň požádá o projednání stanoviska, které bude ČSLH prosazovat při jednáních o účasti ruských hokejistů na akcích pořádaných na vícestranném základě."

„Výkonný výbor ČSLH agresi Ruska na Ukrajině jednoznačně odsoudil a považuje ji za nepřípustné porušení zásad mírového soužití, mezinárodního práva a vztahů mezi zeměmi," píše se v tiskové zprávě dále. „Podle názoru Tomáše Krále by součástí aktivit, která ve vztahu k ruské agresi uplatňuje mezinárodní společenství, měl být i koordinovaný postup národních svazů a mezinárodních sportovních federací včetně IIHF."

Bojkot by se měl vztahovat především na turnaje Euro Hockey Tour, kterých se zúčastňují reprezentace Česka, Finska, Švédka a Ruska. Dotknout by se měl i dubnového juniorského turnaje hráčů do dvaceti let v Chomutově, kam taktéž původně měli zavítat i ruští mladíci.

Není pak jasné, jak to bude na nadcházejícím květnovém mistrovství světa ve Finsku. O účasti Ruska na tomto šampionátu bude rozhodovat v pondělí Mezinárodní hokejová federace IIHF.

Mimochodem, ve skupině se v rámci šampionátu s ruskem česká reprezentace nestřetne, ovšem s Běloruskem, které pomáhalo ruské armádě k invazi na Ukrajinu ano.