Dostál na Rio nenavázal, v Tokiu končí až pátý. Deblkanoisté pro změnu až desátí

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Poté, co na předešlých Letních olympijských hrách v Rio de Janeiru vybojoval kajakář Josef Dostál stříbrnou medaili, rozhodl se o pět let později v Tokiu zaútočit rovnou na zlato. Tento český reprezentant ale v úterý ráno středoevropského času nakonec zůstal za očekáváními, když se umístil ve finále až na pátém místě. Brzy ráno se v úterý nedařilo ani deblkanoistům Petru a Martinu Fuksovým, kterým se nepodařilo postoupit do finále A, jelikož v semifinále skončili na pátém posledním místě. V následném finále B si pak zajistili celkové desáté místo.