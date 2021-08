Dráhový cyklista Bábek nepostoupil z kvalifikace sprintu. V Tokiu se ještě představí

Vítězi kvalifikace byli Nizozemci Jeffrey Hoogland a Harrie Lavreysen, kteří zaznamenali stejný čas 9,215 sekundy, díky němuž tak zapsali nový olympijský rekord. Že Nizozemci jsou na tom skutečně dobře, to už ukázali v úterý, kdy vyhráli závod v týmovém sprintu. Světový rekordman z Británie Jack Carlin byl v kvaliikaci třetí (9,100), Nicholas Paul z Trinidadu a Tobaga čtvrtý a až na osmém místě skončil šestinásobný olympijský vítěz Jason Kenny (9,510).

A právě Kenny zaznamenal na posledních Hrách v Riu dosavadní olympijský rekord nbesoucí hodnostu 9,551 sekundy. Tentokrát se hned devět dráhařů podařilo na olympijském velodromu v Izu dostalo před tento čas.

Kvůli zdravotním důvodům se závodu nezúčastnil světový šampion z roku 2018, Australan Matthew Glaetzer. Závodníka, kterému před dvěma lety byla diagnostikována rakovina štítné žlázy, kvůli níž podstoupil operaci, po které se opět vrátil na kolo, nahradilb Matthew Richardson.

Co se týče českého reprezentanta, tak ten bral sprinterskou kvcvalifikaci jako přípravu na víkendový keirin. Ve sprinterské kvbalifikaci šel jako třetí na řadu a do cíle dorazil v čase 9,856 sekundy, díky kterému porazil pouze Kazacha Sergeje Ponomarjova a Kwesiho Brownea z Trinidadu a Tobaga. "Je to můj první závod tady a po dlouhé době. Na ten sprint jsem se úplně nepřipravoval. Dostal jsem ho jako bonus ke keirinu, který jsem vyjel. Ve sprintu jsem nějaké šance neměl, protože ho nejezdím, ale bral jsem to jako šanci se rozjet, a tak jsem ji využil," nechal se slyšet Bábek, pro kterého to byl tedy první ostrý start v této sezóně, po závodě.