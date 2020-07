Epidemiolog Fauci má vlastní baseballovou kartičku. Slavnostní nadhoz mu moc nevyšel

Anthony Fauci (79) ve čtvrtek symbolicky zahájil ročník elitní soutěže, jejíž start odložila pandemie o čtyři měsíce. Fauci, jenž je známý jako velký fanoušek baseballistů Washingtonu, se na nadhazovačském kopci představil s rouškou s logem připomínajícím loňské vítězství Nationals ve Světové sérii.

Faucimu se nadhoz vůbec nepovedl, míč z jeho ruky letěl daleko od strike zóny a připraveného chytače.

I love him more than ever. #Fauci pic.twitter.com/aWozlQ3Nqr