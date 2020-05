Golf s Donaldem Trumpem? Už ne, říká světová jednička Rory McIlroy

"Nacházíme se uprostřed něčeho dost vážného. Skutečnost, že se to snaží zpolitizovat a využít ve své kampani, když říká - provádíme nejvíc testů na světě - jako by to byla soutěž. To je prostě hrozné. Takhle by se vůdce choval neměl," uvedl McIlroy v golfovém podcastu.

Vítěz čtyř majorů se potkal s Trumpem na golfovém hřišti v roce 2017 a schytal za to na sociálních sítích kritiku, i když podle svých slov tím neprojevoval čerstvě zvolenému prezidentovi podporu.

"Ten den, co jsem s ním a dalšími lidmi strávil, jsem si užil. Ale to neznamená, že souhlasím s tím, co říká. Znovu bych s ním asi hrát nešel," dodal jednatřicetiletý golfista ze Severního Irska.